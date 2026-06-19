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瑞士人工智能

瑞士人工智能相关岗位数量创历史新高

瑞士人工智能相关岗位数量创下新纪录。
瑞士人工智能相关岗位数量创下新纪录。 Keystone-SDA

人工智能发展到今天，人人都在谈论人工智能将夺走人类的工作。这种忧虑某种程度上是事实。人工智能将取代机械、重复和数据密集型任务，但与此同时，人机协作将成为主流，充分利用人工智能技术、拓展能力边界的人才正成为市场的宠儿。

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2 分钟
Keystone-SDA

瑞士对人工智能相关技能的需求显著增长，能将人工智能运用到日常工作中的员工尤其受到青睐。

根据普华永道(PwC)6月15日发布的《人工智能就业晴雨表》(AI Job Barometer)，2025年，与人工智能相关的职位空缺激增约9’000个，达到前所未有的2.5万个岗位。

尽管增长势头强劲，但在所有招聘岗位中，人工智能相关职位仅占1.8%。雇主的重点招聘对象是可以将人工智能运用到日常工作中的人才，而人工智能开发人员的需求增幅显著放缓。

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人工智能相关岗位在科技、媒体和电信业尤为普遍。与此同时，该技术的应用正日益扩展至其他行业。

普华永道表示，具备人工智能工具使用优势的员工享受高于平均水平的薪资，特别是在保健及能源领域。该研究通过对来自27个国家、共计超过10亿条招聘广告进行分析，得出上述结论。

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