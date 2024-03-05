瑞士公投结果出炉 选民支持增发养老金

3 分钟

（法新社日内瓦3日电） 瑞士选民今天以压倒性多数支持一项增加养老金的提案，由于瑞士高龄人口正面临生活费飙升问题，因此被支持者誉为「历史性的」举措。选民还另外否决一项提高退休年龄的公投。

工会呼吁每年增发第13个月的养老金，最终结果显示，这项提案获得近60%选民支持。

但另一项将瑞士退休年龄从65岁提高到66岁的投票，则遭到3/4选民否绝。

瑞士全国工会理事会（Swiss Trade Union Federation, SGB）理事长麦雅尔（Pierre-Yves Maillard）告诉法新社，这是一项历史性的举措。

瑞士绿党（Green Party）庆祝这场「重大胜利」，并称「对许多退休人士来说，他们的处境会得到改善」。

尽管公投前民意调查已显示，「更好的退休生活」提案得到民众大力支持，但本案是否能通过所需的双重多数，仍存有悬念。这项公投不仅要获得多数选民同意，也需要瑞士26邦中多数的双重多数支持才能通过。

但最终，这项创制案获得58.24%选民和16个邦的支持，通过所需的双重多数。有6个邦的支持率达70%以上，其中西部朱拉邦（Jura）的支持率超过82%。

根据瑞士通讯社（ATS）报导，今天的公投标志着瑞士选民首次接受改变社会保障制度的民众提案，也是瑞士的工会第一次在直接民主制度下成功推动一项创制案。

瑞士单身人士每月领取的国家养老金上限为2450瑞士法郎（约新台币8万7511元），已婚夫妇为3675瑞士法郎（约新台币13万1290元）。

这项创制案受到左倾政党支持，但遭到右翼和中间派政党、瑞士政府和国会强烈反对。

瑞士政府表示，提高养老金每年将造成超过40亿瑞士法郎的成本，这将需要增加税收，并可能威胁社会保障制度的财务稳定性。