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瑞士公路隧道安全系数不够

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瑞士公路隧道安全系数不够

瑞士公路隧道安全系数不够

(Keystone)

瑞士拥有220条国道隧道，其中126条安全系数不符合或者不完全符合最新安全规定。联邦公路局希望直至2020年进行改进。

根据联邦公路局(Astra)的数据，58条隧道的空气流通；63条中的逃生道路；59条隧道的信号设置不符合最新安全标准。弥补这些安全设施的不足需要12亿瑞郎资金。瑞士公路隧道属于世界最安全的隧道，安全防护措施在1999年和2001年Mont Blanc和圣哥达隧道事故以后已经明显改善。

但在时间的发展过程中，安全规则和标准也在随着经验和科学常识的增长不断更新，因此瑞士的公路隧道的安全系数不再能达到最新标准。联邦公路局准备从信号系统入手，改善隧道安全设施，目前一些工作已经开始着手进行。全部改善完毕，估计需要10年的时间。(瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/图：Keystone)


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