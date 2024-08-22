瑞士起泡酒本地需求增长

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瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
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得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。
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购房再度受到瑞士人青睐
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受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。
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瑞士央行下调利息上限
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瑞士央行将降低活期存款(sight deposits)的利息阈值系数，对商业银行存放在央行的资金所能获得的利息进行小幅调整。
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瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力
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瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。
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2024年第二季度瑞士经济增长0.5%
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2024年第二季度瑞士经济的增长比预期略快。今年4月到6月，基准调整后的国内生产总值比上个季度增长了0.5%。
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第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷
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在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。
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瑞士禁止医疗保险推销电话
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瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。
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达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式
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达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。
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瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
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从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
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瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
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瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
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