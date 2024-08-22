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瑞士起泡酒本地需求增长

面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。

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Keystone-SDA

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隶属于瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)的瑞士葡萄酒市场观察组织(Swiss Observatory for the Wine Market, OSMV)于8月14日发布研究报告称，尽管起泡酒越来越受到欢迎，但其在酒类中的占比极低，只有5%。

起泡酒的批发贸易中，超过一半的销售额来自价格相对便宜的意大利产品。相比之下，瑞士起泡酒的销售占比少得可怜。不过，根据洛桑MIS- Trend经济社会民意调查研究所的一项调研显示，人们的消费习惯发生了改变，对瑞士原产的起泡酒产生了浓厚的兴趣。

这不仅包括以瑞士最常见的莎斯拉(Chasselas)白葡萄为原料的传统起泡酒，还包括以瑞士起泡酒为原料的鸡尾酒或低酒精气泡水等产品。本地起泡酒人气渐涨，尤其受到年轻消费者推崇。

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