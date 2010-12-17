此内容发布于2010年12月17日 下午1:53 最后更新 - 2010年12月17日 -13:53

伯尔尼中原地区的Ligerz是葡萄酒农小村镇

这是一个关于瑞士旅行的“梦幻组合”，并非要游遍瑞士，而是要体验瑞士。如果我有足够的钱，十来天的假期，要和家人度过一个舒适、有很多惊喜的瑞士假期，并不一定要在所有经典名胜报到，我就会这么走。

第1天：国内-苏黎世(Zurich)-琉森(Luzern)

住宿：Art Deco Hotel Montana(四星)

说明：1，国内航班抵达苏黎世大多是下午(香港航班在清晨)，13个小时的飞行之后，还要去另一个城市，听上去很累；但实际上，火车站就在机场内，在此乘火车1小时可达琉森市中心，比在北京上海机场乘出租车去市区还省时省事，因为不堵车，火车上的空间也很舒服。(参阅第1章《一张车票游瑞士》)

2，通常第一天需要倒时差，傍晚到琉森，国内时间已是午夜，在酒店入住，洗洗睡吧。

3，琉森有很多好酒店，选中这家位于半山的酒店，因为它拥有从山下直通酒店大堂的私家缆车，很有特色，服务也很精致。(参阅第22章《一觉睡到瑞士》)

第2天：琉森-铁力士山(Titlis)-琉森

从琉森乘火车1小时到“天使村”英格堡(Engelberg)，这是个美丽出尘的小山村，在此乘缆车上铁力士山。雪山观光，投入各种冰雪活动，不会滑雪也能体验雪上飙行的刺激和快乐。(参阅第11章《亲亲雪山》)

在山顶全景餐厅午餐后下山，在缆车中途站下车租滑板车一路滑下，雪山森林，漫坡花开，滑板车如在仙境中掠过，有此体验毕生难忘。(参阅第10章《在瑞士最不能错过的事情》)

在山下小村里逛逛，返回琉森。

在卡佩尔桥附近观光购物喂天鹅。傍晚乘船游琉森湖，大约两个小时很舒缓的航程，正好放松一下疯玩了一天的身体。一路雪山夕照，两岸小镇田园，景色极美，在船上享用晚餐，迎着古城灯火返回。(参阅第1章《一张车票游瑞士》)

住宿酒店同前。

说明：瑞士雪山的旅游热门还有少女峰、马特洪峰、冰川3000，以及我非常偏爱的阿拉林山，选择铁力士山是因为这里一切都很紧凑：离城市很近、冰雪活动很多、从半山滑向天使村的感觉实在美妙，适合推荐给第一次去瑞士、时间也有限的人；如果假期多一两天，则推荐更经典的少女峰或马特洪峰，游览这两座雪山都需要在山下村镇住宿；如果有时间又偏爱清静，就去阿拉林或冰川3000吧。

第3天：琉森-沃韦(Vevey)

上午参观一个博物馆，然后在迷人的老城区闲逛，在壁画古宅中的时尚店铺购物。(参阅第3章《树屋城市》、第19章《写在钻石上的情书》、第21章《在魔法药店买化妆品》)

午餐去“瑞士老屋”餐厅。(参阅第17章《和毕加索共进午餐》)

下午乘全景观列车“金色山口快车”去蒙特勒。(参阅第2章《火车旅行的极致之美》)

转车到沃韦，入住Le Grand Hotel du Lac。(参阅第22章《一觉睡到瑞士》)

傍晚在沃韦湖畔散步，喂天鹅，用笔记本上网……

晚餐：不考虑价格的话，就是所住酒店内了，法餐的完美演绎。

住宿：Le Grand Hotel du Lac(五星)

说明：1，琉森毕加索博物馆(Rosengart)值得拜访；还有个很著名的交通博物馆，我没有去过，但瑞士旅游局中国区媒体经理冯晖鼎力推荐：交通博物馆特别适合带小孩子的家庭，里面有许多孩子可以参与的有趣活动，包括考一个“馆内儿童驾照”。

2，此日最大亮点是“金色山口快车”。若没有乘坐全景观火车，就不算到过瑞士，所以行程中一定要安排一次。瑞士有4条全景观线路，选择这一条是因为它是瑞士几大旅游热点的连线，对游客来说最省时，而且一路风光很经典。

3，蒙特勒(Montruex)和沃韦虽然是两个小城，但相距仅6分钟车程，乘火车和公共汽车皆可。选择住在沃韦，是因为特别喜欢这家酒店。

第4天 沃韦-拉沃-莫尔日-沃韦(全天日内瓦湖区)

上午乘火车去拉沃，乘坐葡萄园观光小火车Lavaux Express，拜访酒庄，品尝葡萄酒。午餐在le Deck。午后沿“葡萄园小径”散步去湖边小村，这是一条非常享受非常难忘的路，会让人一生怀念这个下午。(参阅第6章《种出来的世界遗产》)

乘渡船去莫尔日(Morges)，闲逛，喂鸟，在“网球场餐厅”晚餐，或在湖畔和天鹅共享三明治、热狗等轻食。(参阅第4章《赫本最爱的低调家园》)

乘火车回沃韦。

住宿酒店同前。

说明：这一天是在瑞士法语区的精华，有着最撼动人心的雪山湖泊梯田风光。虽然去了3个地方，其实都是湖畔相邻的小城小村，距离很近，交通很方便，空间上不出国内中型城市的市内距离。

第5天：沃韦-西庸城堡-洛桑(Lausanne)/纳沙泰尔(Neuchatel)-凯尔泽斯(Kerzers)

上午去西庸城堡参观。(参阅第3章《树屋城市》)

下午去洛桑闲逛，或参观奥林匹克博物馆。

下午乘火车经纳沙泰尔去凯尔泽斯。

住宿：Top Muhlemann有机农庄B&B

说明：1，不要被诸多地名吓倒，这其实是轻松漫游的一天，活动很丰富也很随机。要充分利用瑞士铁路的行李运送系统，可在头天晚上或当天清晨，先托运行李到投宿地火车站，然后轻松上路；晚上抵达凯尔泽斯后在火车站取出行李，农庄主人会开车来接。(参阅第1章《一张车票游瑞士》)

2，如果喜欢步行，推荐蒙特勒到西庸城堡的沿湖小径，大约需要45分钟，早晨在雪山湖泊旁健行，非常享受。也可在沃韦直接乘公交车或乘渡轮到西庸城堡。

3，从西庸城堡出来，10分钟公交车加20分钟火车到洛桑；下午的安排可以很随意，有兴趣就去奥林匹克博物馆(闭馆时间是18点)；若想更轻松些，在洛桑富有情调的古巷走走，拜访一两家巧克力店。(参阅第13章《巧克力老店，我的瑞士路标》)

4，洛桑到凯尔泽斯中途要在纳沙泰尔转车，行程总共是一小时。纳沙泰尔是瑞士境内最大湖泊，此地西部风光，与此前一路所见不同，沿着山势排列的淡黄色石砌房屋尤其有特色；这一带还有很多钟表厂，被称为瑞士的“钟表谷”。有兴趣可在纳沙泰尔下车晚餐，再去凯尔泽斯；或者取消洛桑行程，整个下午在“钟表谷”游览。

5，投宿瑞士农庄B&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B好处多多，最大优点是很有家的自在氛围。(参阅第23章《在乡下订一门亲戚》)

第6天：伯尔尼

上午去伯尔尼赶集，闲逛老城区。(参阅第3章《树屋城市》)

午餐可在火车站对面的Markthalle美食城里随意选一家，推荐Mille Sens餐厅(参阅第17章《和毕加索共进午餐》)

下午去伯尔尼附近的“悬索森林乐园” ROPETECH玩“荡树”。

晚上回农庄客房自行煮食，上午赶集时买的土特产、下午在森林里采的蘑菇、农庄自产的鲜嫩蔬菜一起成为晚餐。(参阅第18章《带一只锅去瑞士》)

晚餐后在村里散步。

住宿B&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B同前。

说明：1，设置行程时特意安排这一天在星期六。伯尔尼周末集市是我在瑞士最喜欢的集市，它以“瑞士天安门广场”联邦大厦广场为中心，向彩雕喷泉老街伸展，令整个中世纪老城区活色生香，更加迷人。

2，在伯尔尼，中世纪拱廊、喷泉、联邦大厦、爱因斯坦故居、钟楼彼此都只有几分钟步行距离。记得在某个整点时间之前去老钟楼下，等候敲钟和大钟上的音乐木偶人表演。离钟楼几步远有伯尔尼人最爱的巧克力店TSCHIRREN，看过敲钟正好去买巧克力。(参阅第13章《巧克力老店，我的瑞士路标》)

3，“荡树”是非常非常美妙的经历，有如在森林中飞翔，整个人仿佛被沁绿的清香浸透，身心都变得透明。只要体验一次就会上瘾。瑞士有很多个这样的森林乐园，选择这个是因为就在城市边上，交通非常便捷：从伯尔尼市中心乘坐公交车10分钟到Thunplatz，再走两分钟即到森林乐园ROPETECH。

第7天：凯尔泽斯-爱蒙塔尔

上午去爱蒙塔尔草原小镇Affoltern.i.E，乘火车一小时，再乘大巴15分钟即到。这一路是柔和的丘陵草原，非常美。

参观奶酪工厂(全年开放)，漫步草原，探访牧场。(参阅第5章《瑞士最美的地方在哪里》)

午餐在奶酪厂餐厅品尝地道的奶酪菜。

住宿：牧区小酒店landgasthof hotel sonne(三星)

说明：1，这是星期天，商店都不开门，正好去草原。这一天行程舒缓，全天在草原上，或行或卧悉听尊便。这里有全瑞士最美的雪山草原、最漂亮的奶牛，最八卦的羊和鹿，全天和它们相对也不会厌倦。

2，一定要在这里住一晚，酒店客房都有风景极美的阳台，拥有一个草原上的早晨尤其美妙。

第8天：爱蒙塔尔-圣加伦州

上午乘火车去圣加伦州的一个小站Staad，入住皇家古堡酒店Schloss Wartegg(三星)。这是我在瑞士最喜欢的酒店之一。

酒店在一个森林里，数不清的玫瑰围绕着古堡，优美景色和香甜空气都如梦如幻，一见之下很难挪动步子，下午就呆在这里吧。

晚餐在酒店餐厅，他家的香草美食很有特色，是周边地区的美食热门。

晚餐后去博登湖畔小镇罗尔沙赫(Rorschach)散步，那里有一些漂亮的壁画房子。

说明：这一路非常折腾，先要乘大巴去火车站，然后转两次火车到森林边上的Staad，从这里穿过森林走到古堡酒店只需20分钟，可林中小径无法拉滑轮箱，所以要乘出租车，大约十多个瑞郎。

但住进去你就会发现，所有的折腾都非常非常值。你还没有离去，就开始想念这里了。(参阅第22章《一觉睡到瑞士》)

第9天：圣加伦(St. Gallen)-施泰因(Stein am Rhein)/林道(Lindau)

早晨走过森林小径来到小火车站Staad，乘车25分钟到圣加伦，参观修道院图书馆。(参阅第8章《在圣加伦触摸中世纪》)

午餐在街头买烤香肠配面包，带到火车上吃。

下午时间很机动，可以乘火车一个半小时，游览湿壁画覆盖的小城施泰因(Stein am Rhein)，也可乘坐博登湖渡轮一小时探访德国小镇林道。

住宿酒店同前。

说明：这一天的亮点是圣加伦修道院图书馆——欧洲最美轮美奂的图书馆。这也是整个行程的一大亮点。如果想在图书馆里多呆，可取消下午的项目。

第10天：Staad-苏黎世

上午乘火车到苏黎世。

游览苏黎世，租辆自行车，逛街购物，拜访顶级巧克力店。(参阅第3章《树屋城市》、第13章《巧克力老店，我的瑞士路标》、第20章《一只特立独行的包》)

午餐在拥有百余幅世界名画的顶级老餐馆Kronenhalle；走累了的歇脚咖啡在班霍夫大街上Sprungli总店的百年咖啡馆；晚餐在欧洲宗师级美味素菜馆Hiltl。(参阅第17章《和毕加索共进午餐》)

住宿：维达酒店(Widder Hotel)

说明：1，苏黎世这一天是高峰体验，吃住都是所在行业内的世界顶级，但并不贵到离谱。

2，在苏黎世租自行车是免费的。

3，维达酒店是经典的古宅酒店，客房是非常有情调中世纪壁画凸窗小楼，这也是我在瑞士最喜欢的酒店之一。(参阅第22章《一觉睡到瑞士》)

第11天：回国

临走预留时间在苏黎世机场购物。

留一些遗憾给下次- 1，乘小火车上少女峰，在少女峰山区的健行； 2，去看看马特洪峰，在雪山村采尔马特住两晚； 3，去雪山村萨斯费，拜访当地人的酒窖，上阿拉林雪山在世界最高旋转餐厅午餐，探访有着奇异生命的世界最大冰宫； 4，去东南部恩嘎丁山村施库尔住两晚，那里有瑞士最美村屋，和神奇温泉； 5，去意大利语区提契诺，在那儿做什么都好； 6，乘坐冰川快车或者伯尔尼纳快车，如果说金色山口快车是“婉约派”，这俩就是“豪放派”，风景壮丽，行程刺激； 7，去一趟日内瓦，体验瑞士的国际都会氛围，参观红十字会博物馆，品尝世界最牛的黑巧克力。 信息框结尾

灯不鲁姑的提示： 我自己偏爱乘坐瑞士国际航空公司直飞苏黎世的航班，最主要的原因是： 如果选择非直达航班，在欧洲的转机时间通常是当地时间傍晚，通常需要在机场等候，那段时间正是中国的午夜时分，出国第一天时差严重，等候转机的时间非常难熬，搭乘第二段飞机到达瑞士时就更晚了，第二天整天都很疲倦。 在国内，上海浦东机场和香港国际机场每天都有直飞苏黎世的瑞航航班。 上海浦东到瑞士苏黎世： 去程航班在国内时间09:05起飞，当地时间15:55抵达； 返程航班在当地时间13:05起飞，国内时间次日06:35抵达。这个安排不影响休息，很舒适。 香港到瑞士苏黎世， 夏季是：去程航班在国内时间23:15起飞，当地时间次日06:35抵达； 返程航班在当地时间22:45起飞，国内时间次日16:35抵达； 冬季略有调整，但与夏季航班时间表相差不超过一小时。 (注：以上为2010年的瑞士国际航空公司航班时刻表) 这个安排在时间配置上效率最高，基本上飞机上正好睡觉，到瑞士第一天和最后一天，在瑞士都有完整的白天时间。 因为在广东，我自己用得最多的是香港国际机场瑞航航班。 广东一些沿海城市有直达香港国际机场的快船，非常方便，不用拖着行李穿过香港市区，还可以享受退税(因为未进香港市区，当晚直接离境，机票里包含的120元港币离境税可获退还)。 持机票进入香港，无需再办理香港通行证。这趟航班服务水准很高，餐饮丰富，值得推荐。 信息框结尾

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