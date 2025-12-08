瑞士外长：欧安组织可监督俄乌停火

（法新社日内瓦7日电） 瑞士外交部长凯西斯（Ignazio Cassis）在今天刊出的专访中表示，监督俄罗斯对乌克兰停火的执行，欧洲安全暨合作组织 （OSCE）可以发挥重要作用。

瑞士将于2026年担任欧安组织轮值主席国，凯西斯指出，瑞士希望聚焦于建立信任措施，并为莫斯科和基辅之间可能达成的停火协议做好准备。

凯西斯接受瑞士报纸「星期展望」（SonntagsBlick）访问时表示：「对此欧安组织已经有具体构想：可在短时间内安排数十人力；欧安组织可负责观察停火、监督停火线、监督选举等等。」

不过，他也指出，目前俄乌前线长达1300公里，仅靠欧安组织单独力量，并不足以监督整个前线。这需要参与国的大力投入。

凯西斯表示，美国总统川普（Donald Trump）也许能迅速促成停火协议。

他说：「停火协议有时候说达成就达成，如同加萨协议那样，我们的目标是让欧安组织能随时做好准备；一旦达成协议，我们就能立刻启动行动。」

他还提到，欧安第一步做法，须派遣调查团前往乌克兰实地了解，并带回评估报告，欧安组织便能据以迅速展开后续行动。

欧安组织成立于1975年，目的在冷战时期能缓和东西方关系，现有来自欧洲、中亚与北美地区共57个会员国，包括美国、乌克兰与俄罗斯。

凯西斯指出，俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰，已违反欧安组织基本原则。不过，莫斯科目前尚未退出欧安，也未遭驱逐，显示欧安组织「在与俄罗斯对话上，依然重要，尽管目前的对话有限」。（编译：纪锦玲）