瑞士将就全民服役制公投 支持与反对者皆称捍卫女权

（法新社瑞士伯恩26日电） 瑞士将于30日举行公投，决定是否以「全民强制公民义务」取代现行的男性强制兵役制。然而，无论是支持者还是反对者，都声称自己的立场是在捍卫女性权益。

这项名为「公民义务倡议」的提案，最初获得相当广泛的支持，但最近几周支持度大幅崩跌。市场研究机构gfs.bern最新调查显示，64%的受访者表示反对。

提出这项倡议的委员会坚称，要求每位瑞士公民不论性别都在军队或以文职身分履行国民服务，将能增强社会凝聚力。

委员会负责人罗滕（Noemie Roten）告诉法新社，这项倡议旨在实现「真正的平等」。她称现行制度具有歧视性，因为女性基本上被排除在服役期间获得的有益人脉与经验之外。

然而，倡议的反对者则不认为这么做有助提升平等。瑞士全国工会理事会（USS）的平等、家庭和移民事务负责人胡格诺（Cyrielle Huguenot）指出，这项倡议「完全忽略了这个国家女性的实际情况」，因为瑞士女性已将60%的时间投入到无偿工作中。

反对人士也坚称，将招募人数增加一倍将远远超出需求，且可能损害瑞士经济。瑞士政府和国会已敦促选民否决这项提案。