瑞士总统赴美仍未化解关税危机 将召开会议研拟对策

2 分钟

（法新社日内瓦7日电） 瑞士总统亲率代表团赶赴美国，却未能说服川普政府放弃对瑞士商品课徵39%关税后，瑞士政府将于今天召开特别会议。

瑞士是美国对贸易伙伴课徵最高关税的国家之一。高关税对仰赖出口的瑞士经济带来冲击，特别是钟表制造和工业机械产业，以及瑞士的巧克力与乳酪。

瑞士政府在社群媒体X发文表示：「关税：代表团自美返国后，联邦委员会将于下午召开特别会议，会后将发布声明。」

总统凯勒苏特（Karin Keller-Sutter）与经济部长帕姆兰（Guy Parmelin）前往华盛顿，但仅能与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）会面，而未能与川普对话。

凯勒苏特昨天与卢比欧会晤后仅表示，双方「就共同议题进行非常友好且开放的交流」。

川普今年4月原本扬言对瑞士徵收31%的关税，却在上周两国官员举行多次协商力图达成协议后，意外决定将关税提高至39%，让出口导向的瑞士感到震惊。

瑞士政府指出，瑞士将面临比其他富裕经济体，像是英国、日本或欧洲联盟（EU）更高的关税。

此项关税措施威胁瑞士数以万计工作机会，令瑞士当局完全措手不及。川普表示，之所以这么做是因为瑞士对美国有数百亿美元的贸易顺差。