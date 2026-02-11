瑞士公民推动反转基因动议

该提案旨在确保即使在现行转基因生物(GMOs)禁令到期后，仍能对转基因生物实施有效管控。 Keystone-SDA

在全球农业和食品体系中，转基因生物的应用始终伴随着争论。一些国家大力推广转基因技术，另一些则采取更为审慎甚至限制性的监管政策。2月9日，一个旨在保护瑞士食品免受转基因生物影响的动议联盟宣布，已成功征集到超过13.3万个签名。

2 分钟

动议委员会计划在2月27日截止日期前，将这些签名提交给位于伯尔尼的联邦国务秘书处(Federal Chancellery)。

据无转基因食品协会(Association for GMO-Free Food)介绍，这13.3万个签名得益于超过50个组织的支持。联邦国务秘书处随后将对签名进行核验。

该提案旨在确保即使现行针对转基因生物(GMO)的禁令于2030年到期之后，瑞士仍能对转基因生物保持有效管控。

公民动议发起方表示，这项动议主张保障消费者的选择自由，保护无转基因农业，并防范生物技术带来的风险，尤其是对有机农业可能造成的影响。

此次动议由无转基因食品协会牵头，并获得农业、环保及消费者保护组织的支持，其中包括瑞士有机农业协会(Bio Suisse)、绿色和平组织(Greenpeace)、瑞士发展援助组织(Swissaid)、瑞士德语区小农协会(Swiss-German Association of Small Farmers, Kleinbauern-Vereinigung)以及瑞士无转基因农业联盟(Swiss Alliance for GMO-Free Agriculture, SAG)。

