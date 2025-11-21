瑞士城乡差距扩大

调查显示，瑞士城镇和乡村地区的差距日益拉大。 Keystone-SDA

一项调查表明，越来越多的瑞士居民感受到了城市和乡村地区之间日渐加深的鸿沟。

由瑞士农业合作社Fenaco及索托摩研究所(Sotomo research institute)11月17日共同发布的《城市-乡村监测报告》(自2021年以来的第三版)显示，大约三分之一的瑞士民众对这种差距扩大深表忧虑。4年前，持相同观点的受访者仅占四分之一。

研究显示，认同农村人口政治立场的瑞士居民比例持续上升，自2021年以来，从25%升至33%。仅有不到20%的受访者自视为城市居民。相关声明指出，两个群体均认为得不到对方的充分认同。

绝大多数受访者对居住地的生活质量给出积极评价，尤其在人口增长超过平均水平的地区，但人们对人口增长普遍持有负面态度。声明称，本次调查首次揭示了这种矛盾现象。

瑞士农业合作社Fenaco于2021年启动《城市-乡村监测》系列研究，旨在加深城乡关系认知、促进对话交流。报告采用的是代表性在线调查，涵盖瑞士大小城市、郊区、乡村等不同空间类型。2025年第三版约3’439人参与调研；2023年第二版的受访者“超过 3’000人”。数据以加权方式调整以更好反映瑞士整体人口结构。

