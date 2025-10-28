瑞士政府反对儿童在校佩戴头巾禁令
2013年，瑞士圣加仑州圣马格雷滕镇( St. Margrethen)一名14岁穆斯林女学生坚持在课堂中佩戴头巾，而校方依据校规及社区行政规定要求其脱下头巾。一时间，确保宗教信仰自由与保障教学秩序之间的讨论沸沸扬扬。
2015年底，瑞士联邦最高法院判决：该禁止令不成立-即不能以一般规则禁止在校学生佩戴头巾。其理由包括：佩戴头巾并未自动妨碍教学效果，也不构成失控或纪律问题。
近日，瑞士政府再次明确表示，不支持公立学校禁止女学生在校佩戴头巾的规定，认为现行法律已充分保障女学生都能在校读书、参与体育活动及游泳课。
2024年，瑞士联邦议会国民院责成政府进一步检视该禁令。联邦政府在10月22日的相关新闻稿中表示，是否执行禁令属于各州管辖范畴。
此前，州政府曾在个别案例中执行过女学生在校不得佩戴头巾的禁令。此举促使联邦最高法院就法律适用问题作出裁决。法院在2015年的上述裁决中判定，公立学校全面禁止儿童佩戴头巾与宪法精神不符。该裁决具有里程碑式的意义。
政府同时认为，国家(包括公立学校)应在宗教符号问题上保持中立态度。因此，反对在校实施儿童佩戴头巾的全面禁令。
