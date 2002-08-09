此内容发布于2002年8月9日 下午3:26 最后更新 - 2002年8月9日 -15:26

留学特点 (swissinfo.ch)

瑞士教育办得好，这是世界公认的。海湾国家富，靠的是石油；瑞士富，靠的是人才，受过良好教育的人才。最近，瑞士联邦全国州教育局长联席会议秘书长莫里茨・阿尔奈特向笔者介绍了该国教育的四大特点：自主、投入、基础、均衡。

1.自主

瑞士只有700万人口，却是个联邦制国家，由26个州组成，官方语言4种。各州权限都不小。说起日内瓦，人们首先想到，这是一个风景如画的国际会议城。可是，十有八九的人恐怕不知道，这个城市连同它的郊区，总共不过30万人，却是一个堂堂正正的“共和国”，有权也有钱。“多样性”在瑞士的政治和社会生活中根深蒂固。这种现实，反映到教育上，就是瑞士没有中央教育部，教育基本由各州自理，中央只起一些最基本的协调作用，发放一点补贴。据阿尔奈特提供的材料，在总体统计上，国家补贴只占教育经费的12%，而88% 的费用则由地方承担。瑞士全国有12所大学，只有两所(苏黎世高工和洛桑高工)由国家管辖。各州的教育计划和措施各不相同，如德语区和法语区就颇有差异，但是，大力地、自主地发展教育事业却是各州的共识。



2.投入



各州投入的教育经费有高有低，但差异并不十分悬殊。根据最新统计，各州的教育经费占其总支出的24%(全国平均值)。如前所述，瑞士是个联邦，各州的自主性很强，财政收入的大头完全归地方管理使用。一个州将其年度支出的24%用在教育上，这个比例是相当惊人的。

瑞士为何对教育投入如此之高?道理很简单：瑞士是个自然资源相当贫乏的国家，主要依靠国际市场过日子。一般地靠，局面稀松平常；精明地靠，才能安富尊荣。瑞士走的是后一条路。在产品上，进口半成品，搞精密加工，低进高出；在服务行业，从事银行保险，一本万利。上述行业职工队伍的培养，在很大程度上依赖教育。《日内瓦日报》教育副刊在一篇社评中指出：“人才资源是我国唯一的财富。”



3.基础



瑞士实行从小学到初中的9年义务教育(有的州是8年)。阿尔奈特特别强调了两点。

第一，这9年是一个人受教育的最重要的阶段。基础打不好，日后难有理想的发展。瑞士全力经营公立学校，允许办私立学校，但不准私立学校沦为贵族学校。瑞士采取措施，让百万富翁的孩子、普通职工的孩子和外籍劳工的孩子，都在免费的、但是办得很好的公立学校学习，这对孩子的成长极有好处。

第二，基础教育重在全面，反对偏废。记者问阿尔奈特，听说瑞士的小学生，功课轻，玩的时间多，难道你们不担心会影响课业质量吗?阿尔奈特说，完全不担心。小学生的德育和美育亦很重要。在这个阶段，要打开孩子的眼界，使他 的脑子向各个方面开放，开始产生社会责任感，学会尊重他人。过早的定向，加重课业负担，是没有好处的。

4.均衡



这里指的是基础教育、职业教育和高等教育的均衡。瑞士教育制度中最突出的、最有光彩的特点大概就是它的职业教育了。9年义务教育之后，即初中毕业之后，学生开始分流，约70%的毕业生走上职业学校(俗称徒工学校)的道路。阿尔奈特说：“在瑞士的家庭、学校和社会上，已形成了一种共识，孩子上职业学校，只要符合他的爱好与实情，照样有出息。”他强调说：“一个国家不能只培养科学尖子，还要培养职业尖子即各行各业 的尖子。我们这里有300种职业，都有培训，学成后将获得证书。每个行业都在发展和进步。今日对木匠的要求，与50年前就大不一样了。”他还说，没有一个严谨、完整、高标准的职业培训系统，一个国家要取得经济和社会成功是不可能的。



再看看瑞士的现实，人们就会感到阿尔奈特此言不虚。瑞士的学术成就高：一个700万人口的小国，出了16个诺贝尔奖金得主，劳动态度和工作技师高人一筹。这正是瑞士职业培训的一大功绩。学术水平和行业水平相互依存，也相映生辉，二者的均衡是社会均衡的一大支柱。



瑞士职业学校的普及与发展，得力于以下几个因素。



1.全社会对其重要性有共识，没有偏见。各工商企业，行政机构，甚至个体劳动者都愿意出资搞培训，以保证本行业后继有人，兴旺发达。



2.徒工学校出来的人照样可以鹏程万里。阿尔奈特说，瑞士最大的银行――联合银行的大老板施图德尔就是徒工学校出身。据报道，在日内瓦，75%的老板是徒工学校出身。



3.进了职业学校，并不意味着“定了终身”。毕业工作几年后，仍有学习进修的机会。阿尔奈特说，他有5个孩子，老四和老五是双胞胎。初中毕业后，老四想上高中和大学，而老五想上徒工学校。二人智商相同，成绩亦佳。阿尔奈特虽身为教育局长联席会议秘书长，却毫无强迫老五改变主意的念头。老五进了银行徒工学校后，边学习边工作了3年。由于得到较好评价，第4年被派往美国学习。回国后在原银行工作了两年。此时，他感到仍需进一步提高，便辞职考取了为期3年的高级行政与经济干部学校，明年毕业。他的哥哥日前在圣・加仑大学学经济。二人毕来后，都会成为高级经济师，可谓殊途同归。 文:杨 起

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