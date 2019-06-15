(Emanuel Ammon/AURA)

苏黎世举办的一个展览展示了世界上最小的歌剧，并且从档案中找出了1995年去世的微型戏服制作人Bernhard Vogelsanger几乎被人们遗忘的档案资料。

对于一位歌剧人来说，他的穿着很不同寻常。他穿牛仔裤、抢眼的摇滚乐队T恤、ACDC皮夹克，手上还带着粗大的戒指。但Bernhard Vogelsanger也并非平庸之辈：他独自一人引领着世界上最小的歌剧，他一人身兼数职：既是指挥也是交响乐手；既是设计师也是导演；既是裁缝也是演员。

(Emanuel Ammon/AURA)

这个空间对于大多数人来说已经不够用了：他在苏黎世Schwamendingen的歌剧舞台就像鞋盒一样大。更确切地说，许多舞台实际上真是用鞋盒制成的。观众大厅里只有八把椅子 - 这个三楼狭窄房间里已经没有多少空间了。



当他在这里表演大型歌剧时，会定期邀请一些新的加入者-用纸板精心制作的人物。音乐则出自留声机，有时候他也会自己演唱，以便在换唱片的空挡能让音乐持续不断。





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Vogelsanger出生于1920年，是一名手工工匠的儿子，在青少年时期看了朱塞佩·威尔第(Giuseppe Verdis)的歌剧“西蒙娜·博卡内格拉” «Simone Boccanegra» - 从那时起，这一切就与他有了不可分割的关联：他想成为一名歌剧人，一位舞台设计师和塑造者。但遗憾的是，他被拒绝了。于是他转向消费者的舞台，成为百货商店“Globus”的装饰师。





(Emanuel Ammon/AURA)

但他私下里一直沉迷于歌剧。 在二战之后的几年里，他开始悄悄地制作歌剧人物，并用绳线操纵它们，同时还为人物制做各种服饰。他还设计了微型的华丽舞台布景。周末，他邀请朋友来看演出 - 而且是免费的。





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20世纪90年代晚期，Vogelsanger去世了 - Schwamendinger歌剧也与他一起消失了。现在，专门收集素人艺术家作品的Musée Visionaire Zürich (德)外部链接博物馆举办了一个展览，与“怪鸟”展品一起，展示了他其中的六十个舞台场景，其中许多是原始的苏黎世城市艺术。





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