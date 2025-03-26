瑞士人真的那么相信他们的政府吗？

瑞士民众对防疫措施的反对者十分反感。图为2021年7月，反对防治防疫措施的人在吕特利河滩上野餐。 Keystone / Urs Flueeler

瑞士国内外做过许多相关调查，结果都显示瑞士人对本国政府的信任度很高，在经合组织去年公布的一项调查结果中，瑞士人取得最佳成绩，60%以上信任自己的政府，然而在最近的一次调查中，却出现了不同的结果。

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一项新的“两极分化调查”发现，瑞士人对政府机构的信任度很低，情感两极分化也很严重。

这项调查由瑞士智库Pro Futuris和墨卡托基金会(Mercator-Stiftung)发起，测试题由伯尔尼大学提供。

70%的受访者认为，近年来瑞士的社会凝聚力有所下降。同时，他们希望能与持不同政见者交流的愿望也很强烈。但事实情况却并非如此： 超过五分之一的受访者在前一个月未曾与持不同政见者交谈过。

外部内容

瑞士人不仅在面对实际问题时，表现出明显的两极分化现象，涉及到情感判断，也出现巨大鸿沟。各政党的支持者们更喜欢接近思想一致的人，而对不同观点者则敬而远之。

这一点在右翼保守党瑞士人民党(SVP)的支持者中最为明显；左翼社会民主党(SP)的支持者次之。温和党派人士的这种排斥情绪相对较少，但也有例外：比如，绿色自由党(温和党派)的支持者对瑞士人民党支持者的反感程度反而最高。

对气候活动家、反疫情措施者和寻求庇护者的反感

该项“两极分化”调查还涉及到人们对政治和社会团体的感受。气候活动家们只受到绿党支持者的认可，支持右翼政治思想的人则对他们感到反感。

大部分人也同样排斥那些反对防疫措施的人；寻求庇护者和瑞士最富裕的少数人也很受抵触。

外部内容

在过去10年中，美国人的情感两极分化十分严重。早在最近的政府更迭之前，那里的政治学家就已经担心，人们对不同政治阵营的人日益增长的反感情绪会危及到民主。

2024年瑞士瑞士广播电视集团(SRG)委托巴塞尔大学所作的一项调查显示，在过去20年，瑞士人在情绪两极化方面几乎没有任何变化。

信任来自于富足的生活和坚挺的瑞郎 瑞士是一个运转良好的法制国家，国民享有充分的个人自由： 政治制度中含带防止个人或政党过度集权的措施；这里的居民和公民受到良好的保护，不受专制的统治；科研和新闻自由也受到维护，银行保护法是个例外。 因为生活富足，所以人们对政府充满信任：在瑞士，绝大多数人的经济状况受到保障。 只有不到15%居住在瑞士的人面临贫困及贫穷的境遇，他们对食品、能源和消费品价格的上涨尤其敏感。 与邻国相比，瑞士近年来的物价上涨幅度相对较低，这也与瑞郎的坚挺分不开，瑞郎在通货膨胀中表现出出奇的稳定性。

Pro Futuris智囊团的伊沃·舍勒(Ivo Scherrer)在接受瑞士资讯SWI swissinfo.ch采访时强调，新的“两极化调查”与这一结论其实并不冲突。进行这项新调查的宗旨是对当今瑞士人的情绪两极化状况做出详细分析。

2024年夏天，我们采访了在瑞士生活的几位美国人，了解他们对两国情感两极化的感受：

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对联邦委员会 ，“尤其是媒体 ”缺乏信任

民众对官方机构和政府的信任，对一个国家的社会凝聚力至关重要。这项“两极分化调查”的新闻稿中写道：“科学、司法和警察在瑞士享有较高的信任度，而瑞士人对政党、议会、联邦委员会和媒体的信任度则明显较低。”

令人惊讶的是：“在这次调查中只有34.2%的瑞士人信任或非常信任议会；联邦委员会获得42.5%参与调查者的信任。”

这一数字大大低于瑞士上一次在经合组织(OECD)调查中取得的成绩。在那次调查中，61.9%的瑞士人对政府有较高或中等程度的信任。在2024年发布的相关调查结果中，瑞士是所有国家中对政府信任度最高、不信任度最低的国家，不信任政府的比例仅为23.6%。

在这个新的“两极分化调查”中，只有23.1%的人对政府不信任或信任度很低。这次的得出的低分结果也可能与调查方法有关： 在这次调查中将中等信任度归类为中立，而非中等程度的信任。

外部内容

这种方法也是为什么这项“两极分化调查”按照媒体的话说，得出了“令人惊讶”结果的原因-只有16.6%的瑞士人信任媒体。但如果算上35.3%选择“中等信任”的人，信任媒体的人依然占多数，尽管只是个“勉强”多数。

在联邦理工学院每年进行的“安全调查”中，媒体的得分也经常相对较差。

伊沃·舍勒说，新的“两极分化调查”得出的结果与联邦理工学院的调查并无本质区别。

越来越多的”国家否认者”

这次的两极分化调查重点非常明确，不是为了获取平均值，而是着重关注了那些完全没有信任的群体带来的风险。

这里是有关瑞士在经合组织研究中的表现以及信任在瑞士政治体系中的重要性：

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舍勒说：”如果民众对政府、议会和司法机构的信任度仅略高于平均水平，对于这些公共机构来说，并不是大问题。但如果完全不信任的人增多，情况就不同了，”舍勒说：”如果100个人中有5-10个人完全不信任政府，那么就很难将他们融入进来。”

他提到了苏黎世应用科学大学(ZHAW)的一项调查，这项调查得出这样的结果：2018年-2024年期间，拒绝国家合法性的人-即所谓的国家否认者-的比例从1.3%增长到了3.3%。

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(编辑：Reto Gysi von Wartburg，编译自德文：杨煦冬/gj)