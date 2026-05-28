瑞士火车站惊传持刀攻击 涉案男子被捕

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（法新社苏黎世28日电） 瑞士警方表示，一名男子今天上午在苏黎世附近的温特图尔（Winterthur）火车站持刀攻击民众、造成3人受伤，警方已逮捕该名涉案男子。

苏黎世邦（canton of Zurich）警方发表声明指出：「今天上午8时30分（台湾时间28日下午2时30分）过后不久，一名男子在温特图尔火车站持刀伤害3人」，涉案的31岁瑞士籍男子遭警方逮捕，现正调查犯案动机。

部分瑞士媒体播出和社群媒体平台转传的画面显示，一名留着棕色长发、身穿黑色T恤和短裤的男子在车站奔跑，他经过一群孩童时高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方表示，案发地点位于苏黎世东北方的瑞士第六大城温特图尔（Winterthur），伤者分别是28岁、43岁以及52岁的瑞士公民，均已送医治疗。

苏黎世邦警方表示，正在和温特图尔市警方、瑞士联邦铁路公司（Swiss Federal Railways）铁路警察，以及医院、消防及救灾部门合作处理此次事件。

瑞士纸媒「展望报」（Blick）引述车站目击者说法报导，这名男子持刀出现在车站，周围民众尖叫逃窜，引起警方大阵仗行动。