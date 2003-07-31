2003年上半年爱滋病菌检测结果表明，363人呈阳性反映，这一数据比去年减少了5%。联邦卫生局的Martin Gebhardt先生认为，这个数据依然很高。 2001年瑞士爱滋病染病者增加了8%为数630人，2002年增加25%为数792人，与西欧其他国家相比，瑞士爱滋病测试呈阳性者的数量首居第四。 更多的预防项目已经开始进行：它主要针对男性同性恋者及来自南非的人，因为这些人大多是爱滋病感染者。联邦卫生局发言人Sandra Meier女士解释说，预防爱滋项目第二阶段从8月10日开始，将在同性恋俱乐部中悬挂一些带有幽默用语的广告牌。与桑那浴室及暗室之间也在进行合作洽谈，准备让他们为顾客分发安全套及一些信息简介。 为与非洲移民更好的针对爱滋问题进行谈话，热带地区研究所及红十字会设一项专门项目，让救助机构Iamaneh针对性及康复工作建立一个并列工作点。

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瑞士爱滋病患者数量保持不变 最后更新 - 2003年7月31日 -13:12 从今年年初至今瑞士爱滋病菌检测呈阳性反映者为363名，这个数据表明，瑞士爱滋病患者数量依然保持高额不变。 2003年上半年爱滋病菌检测结果表明，363人呈阳性反映，这一数据比去年减少了5%。联邦卫生局的Martin Gebhardt先生认为，这个数据依然很高。 2001年瑞士爱滋病染病者增加了8%为数630人，2002年增加25%为数792人，与西欧其他国家相比，瑞士爱滋病测试呈阳性者的数量首居第四。 更多的预防项目已经开始进行：它主要针对男性同性恋者及来自南非的人，因为这些人大多是爱滋病感染者。联邦卫生局发言人Sandra Meier女士解释说，预防爱滋项目第二阶段从8月10日开始，将在同性恋俱乐部中悬挂一些带有幽默用语的广告牌。与桑那浴室及暗室之间也在进行合作洽谈，准备让他们为顾客分发安全套及一些信息简介。 为与非洲移民更好的针对爱滋问题进行谈话，热带地区研究所及红十字会设一项专门项目，让救助机构Iamaneh针对性及康复工作建立一个并列工作点。