此内容发布于2002年4月4日 下午12:10 最后更新 - 2002年4月4日 -12:10

瑞士�杂� (swissinfo.ch)

说起德语, 一般人会理解为德国人的母语,迄今为止瑞士的�杂锝萄�仍是德国的�杂�,照此推理下去, 认为瑞士人使用的德语也就是德国的�杂�, 这就有点误解了. 说“有点“误解"", 并不是您的理解完全错.因为用德国的�杂镌谌鹗��杂锴�是完全能够与人交流的; 说是“误解“, 就是这样理解并不完全正确, 因为在交流过程中会碰到一些与德国的�杂锊煌�的地方, 令人费解, 甚至不知所云.

瑞士的德语







说起德语, 一般人会理解为德国人的母语,迄今为止瑞士的�杂锝萄�仍是德国的�杂�,照此推理下去, 认为瑞士人使用的德语也就是德国的�杂�, 这就有点误解了. 说“有点“误解"", 并不是您的理解完全错.因为用德国的�杂镌谌鹗��杂锴�是完全能够与人交流的; 说是“误解“, 就是这样理解并不完全正确, 因为在交流过程中会碰到一些与德国的�杂锊煌�的地方, 令人费解, 甚至不知所云.



瑞士的�杂镉兴�自己的特点, 即“瑞士性“. 例如�杂锝淌υ诮步� gehen 和fahren时, 一般都强调 gehen 是用脚走, 如: Ich gehe nach Hause (我步行回家) 而 fahren是乘车而行, 又如: Ich fahre mit dem Bus nach Hause (我乘公共汽车回家). 但在瑞士却可说 Ich gehe mit dem Bus nach Hause. 在瑞士, gehen 可以与多种交通工具连用, 如 mit dem Zug (乘火车) mit dem Velo(骑自行车) 等. 那么在瑞士如要表达 zu Fuss gehen (步行) 用什么词呢? 他们使用 laufen(跑). 如果问一个德国人 Wo wohnen Sie? (您住在哪儿?) 得到的回答是 Ich wohne in der Berliner Strasse (我住在柏林大街). 同样的问题去问瑞士人, 他的回答是 Ich wohne an der Berliner Strasse. 使用的介词不同, 句子的意义完全相同. 因此, 可以说, 虽然在瑞士也使用�杂�, 但瑞士�杂镉氲鹿��杂� (即标准�杂�, 以下简称�杂�) 不尽相同, 对这种差异, 我们统称为 "瑞士性“.



提到瑞士�杂�, 可能有人会立刻想起瑞士方言. 这里特别要指出的是 “方言“ 在瑞士的地位与在其他国家不同.几乎每个国家都有它的方言, 但在官方场合, 国家机关, 报刊, 电视, 广播, 学校等处都使用标准语, 甚至在某些国家里, 中上层人士只使用标准语, 他们瞧不起说方言的人, 认为他们文化层次低. 在瑞士却不一样, 一般瑞士人 (指�杂锴�的瑞士人, 以下同) 不论他是官员还是百姓, 不论他是教授, 医生或者是工人, 农民, 都使用双言: 标准语与方言 (称为书面语和口语), 即使在政府机构中也如此. 瑞士人说, 在有些情况下, 非用方言表达不可, 否则会使人感到可笑. 因此, 方言在瑞士有其特殊地位. 但是瑞士的方言不能等同于瑞士�杂�.



方言因地区不同而种类繁多, 特别在语音和词汇方面有着各种差异. 而瑞士�杂锸侵溉鹗咳私掀胀ǔＳ玫目谕酚镅�, 也即便(dialektal gefärbte Sprache 带有方言色彩的语言), 它既不是标准语, 也不是某一地区的方言, 而是为大多数�杂锴�的瑞士人所使用的一种语言, 可以说它是人们在交际中形成的一种混合体.







造成瑞士�杂镉��杂锊钜斓囊蛩�







同一语言中的差异是由诸多因素造成的: 如社会,政治, 经济, 文化因素, 地域的因素, 社会集团 (不同的阶级, 阶层, 不同的职业等) 等因素.



1. 受法语影响. 我们在比较瑞士�杂镉��杂锊钜焓�, 会发现, 瑞士�杂锸芊ㄓ镉跋旌艽�. 因为��, 法这两种语言的使用地区占瑞士国土的83%以上. 瑞士人旅游,求学, 经商经常来往于�杂锴�和法语区之间, 这样就出现了社会中某一部分人在日常交际中使用两种语言的现象. 在这种情况下, 第二语言会对使用双语者的母语产生某些影响, 这就是语言间的相互影响. 语言相互影响的范围很广, 而语言成分(每种语言都包含一定数量的外来成分: 外来词, 外来音位, 音节, 构词词素和句子结构规则等等) 的相互吸收是语言间相互影响中的一种普通现象, 而词的吸收又是语言成分吸收中的最普通现象. ��, 法语区瑞士人来往的结果是一些法语词汇进入了�杂锴�. 另外, 法国是瑞士的邻国, 两国历史上的交往, 特别是法国大革命都促进了语言的相互影响, 致使现在瑞士�杂镉斜鹩诘鹿�本土的�杂�.



2. 受德国南部方言的影响. 翻开瑞士地图, 我们可以看到瑞士北部与德国的巴符州接壤; 在历史上阿雷曼人从德国西南部侵入瑞士北方, 因此, 瑞士�杂镉氲鹿�南部的方言有许多相同之处.



3. 保留了古�杂锏暮奂�, 有些词的出现和使用还可以从词源学中求到解答或与民间习俗有关. 如�杂镏械� Kuchen, 瑞士人除了用它表示糖, 饼, 点心外, 还同时使用带属印度日耳曼语词根的词.







瑞士�杂镉氲鹿��杂锏牟钜�







瑞士�杂锏牟钜旆从吃诜⒁�, 书写, 词汇, 语法等各个方面, 现分别举例如下:

1. 语音. 瑞士�杂镉氲掠锏姆⒁粲行矶嗖煌�之处, 它的历史可追溯到一千多年以前. 瑞士�杂镏谐�, 短元音的发音与�杂锊煌�. 在�杂镏锌�元音发短音, 闭元音发长音, 而这对瑞士人来说始终是个问题, 瑞士�杂镏幸话惴⒌脑�音都比�杂锒�, 只有巴塞尔地区人的发音与德国人相同.



2. 语法上的某些差异. 瑞士�杂镌谟锓ㄖ幸桓龊苤匾�的差异在于前者没有过去时不我待(Imperfekt) 和将来时 (Futur), 瑞士人一般用现在完成时 (Perfekt)

和副词dann 分别替代过去时和将来时, 因此瑞士儿童要在学校里接受�杂锏摹肮�去时“教育.



3. 词汇方面的差异. 名词的性不同, 名词后的介词不同, 复数不同, 变格不同. 词汇还有各种差异.



综合以上情况可以看出, 瑞士�杂锴�使用的�杂锛负踉谟镅缘母鞲龇矫嬗��杂锒加姓庋�那样的差别, 但总的说来, 基本语法和基本词汇差别并不是太大.

mit dem Velo(骑自行车) 等, 那么在瑞士如要表达 zu Fuss gehen

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