瑞士称美伊首轮会谈后已可进入技术磋商

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（法新社德黑兰/伯恩22日电） 美国和伊朗代表今天在瑞士完成双方签署结束中东战争的初步协议后首轮谈判，瑞士说立即展开后续技术层面讨论的条件已具备，伊朗则透露曾与美方「简短讨论」其核计画。

根据美伊两国上周签署的理解备忘录（MOU），双方将展开2个月谈判期，美国副总统范斯（JD Vance）和伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）各自率领代表团昨天在瑞士的布尔根施托克（Burgenstock）度假村进行首轮会谈。

调解国巴基斯坦和卡达今天表示，美伊谈判代表已在清晨同意1份「60天内达成最终协议的路线图」，且为了让荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）保持开放及结束在黎巴嫩的战斗，双方已设立1个联络管道。

根据官方伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗谈判代表团在与美方进行「约18小时的密集讨论和谘询后」，已经离开会场并启程返回德黑兰。

瑞士外交部则发布声明表示：「对于调解国、伊朗和美国在布尔根施托克从21至22日的跨夜密集外交谈判取得建设性进展，瑞士协调人表示欢迎。」

瑞士外交部还说，这次达成的路线图「为立即重启新的技术层面讨论创造条件」。双方已排定本周其余时间同一地点进行这类讨论。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天则表示，美方代表团在谈判中曾就核议题阐述其立场，双方也进行了相关讨论。

不过他指出，讨论过程「非常简短」，且「未涉及细节」，因此这项议题的谈判可说尚未展开。