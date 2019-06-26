1969年7月21日，在苏黎世的一间电器店的电视荧屏前，人们在围观阿波罗11号登月的报道。

(Keystone)

1969年人类首次登月为瑞士人留下了不可磨灭的印象，许多艺术作品、展览都来纪念这一大事件，而每年夏天在游泳场所中吃上一根导弹冰棍，都会让人想起那一年的那一天。



1969年7月21日人类第一次踏上月球，那时候电视刚刚进入瑞士的普通人家，那一激动人心的时刻引起了巨大的轰动。有些人专门为了观看登月实况转播而买了第一台电视。甚至有人竟在电视屏幕前支起了相机，为了把这一历史时刻永远地留在照片上，变作永久。

那一刻的等待是那样漫长，终于在一阵劈里啪啦的巨响之后，于凌晨3:56，第一位地球人踏上了月球的土地。瑞士播音员Neil Armstrong说出了他的那句经典解说词：“对于登上月球的那个人来说，只是迈出了一小步，而对于全人类来说，却是一大步。”

孩子们被允许穿着睡衣守候在电视机旁；瑞士的大城小镇，凡是有一台电视机的饭店，都会一整夜开门迎客；甚至纪律森严兵营中的士兵都被破例允许夜间起来看电视。



艺术影响

左：“导弹”艺术品，2008年。右：电脑模拟图“拥抱”，2008年。

(Max Grüter)

一位对当年登月至今记忆尤新的人，是艺术家Max Grüter(英)外部链接。1969年他13岁，生活在乡下，“那里没有许多与科技有关的东西，”他回忆说。而他已经是当时那位苏联宇航员尤里·加加林的铁杆粉丝，并曾多次望向夜空，希望能找到一颗人造卫星。

自上世纪90年代起，这位艺术家便开始利用电脑制作“宇航员和太空技术”的图像，在虚拟世界中模拟人类的下次突破。

展览

Guido Schwarz为了纪念人类登月50周年在进行各种展览和活动的筹备，他的目的在于在瑞士建立自己的太空博物馆，向世人展示他手中大量与登月有关的收藏品。



“我当时四岁，而我的父母在那个重要的时刻没有把我从睡梦中唤醒，对此我至今还依然责怪他们，”Schwarz说，尽管如此，并未影响他对太空的热爱。“我有两个哥哥，我们的儿童房中，满是宇航员的巨幅画报，还有一个1.5米高的导弹侧切模型。”他利用一种叫Viewmaster的仪器，一遍又一遍地观看登月实况，这种仪器相当于60年代的3D眼镜，能看到立体画面。

导弹冰棍

左：一名叫Louis Wälti的年轻艺术家获得儿童博物馆的广告海报奖，2013年。右：带有橘黄色导弹冰棍的布料，设计者： Carla Rickenbacher。 (Kindermuseum)





导弹冰棍的原始包装。 (Frisco/Nestlé Archiv)

人类踏上月球这一激动人心的时刻，在瑞士还被永远地冻结在一种果味冰棍中，分菠萝味和橘子味两种口味。登月几周之后，瑞士Rorschach的冰棒公司推出了一种导弹形状的冰棍，当时只卖0.3瑞郎(约2元人民币)，直至今日这种冰棍依然是如今已归于雀巢旗下的冷饮公司Frisco每年夏天的明星产品。该公司的其他产品近些年有走低趋势，而导弹冰棍例外，以每年4亿支的销售量高居不下，年销售额达400万瑞郎。



导弹冰棍已经成为瑞士的一个经典，是瑞士人心目中好吃又便宜的一种童年记忆。







(翻译：杨煦冬)

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