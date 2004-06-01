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瑞士联邦拒绝中国人免签证来瑞士旅游的提议

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2004年6月1日 15:00伯尔尼(sda)消息，瑞士联邦今天拒绝了中国游客持申根来瑞士旅游的动议案，原因是根据估计移民和犯罪倾向率仍然过高。

以瑞士旅游机构为背景的国民院议员Christophe Darbellay (基督教人们党 CVP/VS)提议，中国游客对于瑞士是个非常有益处的顾客群，而他们在游欧洲其他国家后要瑞士则必须单另办理瑞士签证，因而提出给予持申根签证的中国游客一次性免瑞士签证入境许可的动议案。

但是联邦提醒称，瑞士与中国已经签署旅游目的地国家协议，将瑞士作为中国旅游目的地国之一，然而，出于安全和非法移民的原因，我们没必要再做进一步的调整。因此，国民院议员Christophe Darbellay的提议遭到联邦的拒绝。

同时，黑社会和人口买卖及蛇头目前在世界各地均呈上升趋势，联邦也必须将这点考虑在内，以免更多的非法移民进入欧洲及瑞士。

瑞士各边境检查站每天在加紧检查出入境的人流，但由于这个数字高大70万之多，边境警察只能做抽查。而瑞士与中国尚没有遣送非法移民的协议。目前唯一例外的是，台湾游客如持有申根签证便可免签来瑞士做短期商务或个旅游。

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