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城乡联合，共度国庆

城市与农村一起在吕特利为瑞士联邦庆生。
城市与农村一起在吕特利为瑞士联邦庆生。 Keystone-SDA

8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。

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Keystone-SDA

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周四一早施维茨州的来客到达时正是天色灰暗、阴雨绵绵，但中午时分天空已经放晴，整个仪式得以在蓝天阳光下举行。

瑞士公益协会(Swiss Society for the Common Good)筹办了此次仪式，该会会长安德斯·斯德哥(Anders Stokholm)指出，8月1日是为庆祝瑞士奠基石的铺设。而今年的庆祝活动关注的是团结。

斯德哥强调，瑞士的多样性正是其优势，“瑞士不能被弱化成一个分母”。他表示，共同努力才能最好地塑造祖国的未来，尽管这需要宽容来促进相互的理解。

本次吕特利庆祝活动的主题是“城乡”(StadtLand)，特别针对城乡差异。瑞士城镇协会(Swiss Association of Towns and Cities)与瑞士山区协会(Swiss Association for Mountain Regions)也都受邀参与了活动的组织。

在一个小组讨论中，身为中间党(Mitte/Centre)议员的瑞士山区协会会长克莉斯汀·比利亚尔-马尔巴赫(Christine Bulliard-Marbach)承认存在城乡差异，但强调了它的重要性，指出需要有一种团结意识。

苏黎世市长兼瑞士城镇协会副会长科琳·毛赫(Corine Mauch)注意到，实际差异往往比媒体描画得要小。毛赫和比利亚尔都强调了城乡地区共同面对的挑战，例如气候变化与电力生产等。

一个露天展览展示了这两个组织多年来改善城市及地区面貌的项目。其中一张海报展示了贝林佐纳复兴的市场，指出市场会在城市和乡村之间建立“情感纽带”。

今年的庆祝活动没有联邦委员会成员的参与。如往年一样，活动中包含各种民俗表演，最后在共唱瑞士国歌中落下帷幕。

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