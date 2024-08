城乡联合,共度国庆

城市与农村一起在吕特利为瑞士联邦庆生。 Keystone-SDA

8月1日这天,数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆,聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是,今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。

周四一早施维茨州的来客到达时正是天色灰暗、阴雨绵绵,但中午时分天空已经放晴,整个仪式得以在蓝天阳光下举行。

瑞士公益协会(Swiss Society for the Common Good)筹办了此次仪式,该会会长安德斯·斯德哥(Anders Stokholm)指出,8月1日是为庆祝瑞士奠基石的铺设。而今年的庆祝活动关注的是团结。

斯德哥强调,瑞士的多样性正是其优势,“瑞士不能被弱化成一个分母”。他表示,共同努力才能最好地塑造祖国的未来,尽管这需要宽容来促进相互的理解。

本次吕特利庆祝活动的主题是“城乡”(StadtLand),特别针对城乡差异。瑞士城镇协会(Swiss Association of Towns and Cities)与瑞士山区协会(Swiss Association for Mountain Regions)也都受邀参与了活动的组织。

在一个小组讨论中,身为中间党(Mitte/Centre)议员的瑞士山区协会会长克莉斯汀·比利亚尔-马尔巴赫(Christine Bulliard-Marbach)承认存在城乡差异,但强调了它的重要性,指出需要有一种团结意识。

苏黎世市长兼瑞士城镇协会副会长科琳·毛赫(Corine Mauch)注意到,实际差异往往比媒体描画得要小。毛赫和比利亚尔都强调了城乡地区共同面对的挑战,例如气候变化与电力生产等。

一个露天展览展示了这两个组织多年来改善城市及地区面貌的项目。其中一张海报展示了贝林佐纳复兴的市场,指出市场会在城市和乡村之间建立“情感纽带”。

今年的庆祝活动没有联邦委员会成员的参与。如往年一样,活动中包含各种民俗表演,最后在共唱瑞士国歌中落下帷幕。