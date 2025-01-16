瑞士媒体：中美贸易冲突–杀敌一千自损八百

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亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。联合国打击网络犯罪公约：我们是否很快就会对俄罗斯和中国的活动分子进行监控？

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

中国商务部发布了 “2025 年第 1 号公告”，宣布十家美国公司被列入不可靠公司名单；联合国打击网络犯罪公约：我们是否很快就会对俄罗斯和中国的活动分子进行监控？中国北方省份的人类偏肺病毒(HMPV)感染呈上升趋势，尤其是年轻人受到影响较大。

下面是主要内容摘要：

中美贸易冲突：杀敌一千自损八百

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于1月上旬报道，中国政府最近对美国国防公司采取的行动表明，它也可以像美国一样采取反制措施。然而，反制裁会引发螺旋式上升，导致更坏的结果。

年初，中国商务部发布了 “2025 年第 1 号公告”，宣布十家美国公司被列入不可靠公司名单。这些公司不得再向中国出口或从中国进口商品，其管理层也被禁止入境中国。受影响的公司包括洛克希德-马丁公司、雷神公司和通用动力公司等美国大型防务公司。

尽管如此，中国外交部正在努力止损，制裁只会影响少数几家公司。中国政府仍然欢迎愿意在中国发展和投资的外国公司，但绝不能破坏国家安全。

事实上，严厉的制裁措施暂时不会影响到整个美国大公司，而只会影响到据称向台湾提供了某些武器的一些部门。这一做法显示了中国政府在与美国冲突中的思考方向。但迄今为止，中国保持了相对的克制，因为它意识到，任何进一步的升级都会损害本国本已不景气的经济。商品价格上涨，投资下降，竞争和创新也在减少。

但现在，中国显然想向华盛顿发出信号：我们可以采取不同的做法。如果美国真的想增加关税并激化争端，那么中国随时准备以更广泛的出口管制和禁令迅速还击，这将损害美国经济。

然而，这种“以牙还牙”的策略引发的螺旋式上升，会导致更糟糕的结果。 (NZZ外部链接/德)

《打击网络犯罪公约》旨在加强打击互联网犯罪的国际合作 KEYSTONE

《联合国打击网络犯罪公约》：我们是否很快就会对俄罗斯和中国的活动分子进行监控？

瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF与1月12日发布题为《联合国打击网络犯罪公约：我们是否很快就会对俄罗斯和中国的活动分子进行监控？》的文章。文中指出，联合国大会12 月 24 日通过的《打击网络犯罪公约》虽然旨在加强打击互联网犯罪的国际合作，但实则“可能被专制者用来跨境迫害其反对者”。

公约允许各国起诉和监视罪犯，即使后者身处其他国家。然而，人权组织担心，在有些国家眼中，“‘罪犯 ’还包括政权批评者、活动家、记者、其他信仰者或同性恋者”。文章提示到，联合国《打击网络犯罪公约》获得了俄罗斯、中国和朝鲜的支持，而“这些国家都以限制互联网自由和迫害海外政权反对者而著称”，因此可能会滥用该公约。

出于同样顾虑，瑞士代表团在联合国《打击网络犯罪公约》谈判中主张：如果言论或宗教自由等基本权利受到侵犯，一个国家可以拒绝其他国家信息分享的请求。

各国将在今年内陆续批准该公约。瑞士外交部尚未决定是否签署该公约：有关当局目前正在研究公约文本，之后将向联邦政府提交相关提案。(SRF外部链接/德)

在公共场所，戴口罩可以有效防止偏肺病毒感染，特别是对于高危人群。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

中国偏肺病毒感染人数上升

1月9日，德语区第五大网络新闻平台(nau.ch)报道，中国北方省份的人类偏肺病毒(HMPV)感染呈上升趋势，尤其是年轻人受到影响较大。据报道，呼吸道疾病的增加导致医院人满为患。除了偏肺病毒，流感、呼吸道合胞病毒(RSV)和冠状病毒II型(Sars-CoV-2)也在流行。然而，中国尚未采取具体措施应对这些病毒的流行。

世界卫生组织(WHO)发言人强调，人类偏肺病毒既不是新病毒，也不是特别危险的病毒。这种病毒在冬季和春季广泛流行，世卫组织正在与中国相关机构对话，目前的感染情况符合通常的季节性发展规律。

人类偏肺病毒由荷兰研究人员于2001年发现，专家怀疑它在人类中已经流行了几个世纪。大多数人在一生中都可能感染过这种病毒，通常会引起正常的感冒症状。然而，对于老年人、幼儿和免疫力低下的人等高危人群，感染可能会更加严重，可能会出现肺炎、支气管炎等并发症。

预防人类偏肺病毒感染的有效措施包括定期洗手、保持社交距离和在公共场所戴口罩，这些措施与冠状病毒大流行时建议的措施非常相似。如果出现疾病症状，应留在家中，避免社交接触，以免危及他人。在人群拥挤的地方，戴口罩可以防止感染，特别是对于高危人群。目前还没有预防人类偏肺病毒的疫苗，但已知的卫生措施有助于预防。专家强调，不应忘记大流行时期的简单行为准则。(nau.ch外部链接/德)

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