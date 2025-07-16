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瑞士媒体有关中国的报道

電子報：瑞士媒體裡的中國

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提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

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提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

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提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

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