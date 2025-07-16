電子報：瑞士媒體裡的中國

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在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？
面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
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