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瑞士计划重启核电产业 首度向最大生产国哈萨克买铀

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（法新社哈萨克阿拉木图17日电） 哈萨克国营能源公司（Kazatomprom）今天表示，伯恩（Bern）当局为重启核电产业，与哈萨克达成一项协议，首次直接向全球最大铀生产国哈萨克购买铀。

哈萨克国营能源公司表示，他们与瑞士能源公司Axpo签定「首份哈萨克天然铀精矿供应合约，以满足瑞士贝兹诺（Beznau）与莱布施塔特（Leibstadt）核电厂的能源需求」。

Axpo代表表示，这项交易将有助于「确保瑞士的能源供应稳定，并减少导致全球暖化的温室气体排放，为全球脱碳做出贡献」。

双方未透露具体供应量。

瑞士自2018年起禁止建造新核电厂，但瑞士联邦政府去年12月表示有意修法，开放兴建新的核电厂。瑞士政府认为，这是因应人口成长，以及在2050年底前实现净零排放目标的必要措施。

瑞士当局也指出，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧洲对莫斯科当局祭出制裁，导致俄国天然气供应减少，引发电力短缺的疑虑。

瑞士现有的4座老旧核子反应炉占全国约29%的电力供应，冬季时还需仰赖进口能源。

与俄国、中国接壤的中亚国家哈萨克，是世界最大铀生产国，铀矿开采量占全球40%以上。

尽管哈萨克拥有丰富天然资源，却长期面临能源短缺，因此该国计划在南部巴尔喀什湖（Lake Balkhash）湖滨建造一座核电厂。

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