世界经济论坛创办人施瓦布受调查

有消息称，寄往世界经济论坛董事会的一封匿名信对该机构的管理及职场文化提出质疑。 Keystone / Michael Buholzer

据《华尔街日报》报道，世界经济论坛(WEF)正在调查其创办人克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)。

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施瓦布于复活节后的星期一(4月21日)突然宣布，立即辞去世界经济论坛主席一职。然而，据称一封匿名信已提交至该论坛董事会，信中对该机构的管理及职场文化提出质疑。

《华尔街日报》指出，施瓦布及其妻子被指控挪用论坛资金，用于私人开支。目前施瓦布因在职期间的潜在不当行为而接受调查。

世界经济论坛向路透社表示，会严肃对待这些指控，但目前尚未有确凿证据。在调查结果出炉之前，组织方面不会进一步置评。

施瓦布否认所有指控

《华尔街日报》的报道透露，寄往世界经济论坛基金会理事会的匿名信中称，该组织多年来在治理方面存在系统性失误，并有滥用职权行为。信中指控施瓦布夫妇使用论坛资金支付私人奢华行程费用，并涉嫌将论坛在日内瓦购置的一处房产作为私人专用住所。

报道中写道，施瓦布否认所有指控，并宣布将对相关指控方提起法律诉讼。

施瓦布于本周一突然宣布辞去基金会理事会主席一职。在发布的新闻稿中，这位87岁的老人以年龄和此前的一项声明为由，但未明确交代为何选择此时辞职。

早在去年5月，施瓦布就曾宣布将辞去首席执行官职务，并转任基金会理事会主席。如今，他也已卸任该职。