瑞士6月将举行乌克兰和平会议 俄国不参加

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（法新社日内瓦10日电） 瑞士今天说，将在6月中旬为乌克兰主办一场高层级和平会议，但俄罗斯不会参加。俄罗斯随即抨击这项活动是美国策划的阴谋。

乌克兰和多达100个国家将于6月15日至16日与会，地点在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的布尔根施托克（Burgenstock）豪华度假胜地，瑞士总统阿姆赫德（Viola Amherd）表示她将主办这场会议。

她在伯恩（Bern）告诉记者：「这是迈向持久和平进程的第一步。」

阿姆赫德坦言，「我们不会在这次会议上签署和平计画」，但「我们希望启动这个进程」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，乌克兰已在协助筹备会议，目标是取得「具体成果…世界对这场战争公平结束有明确立场」。

俄罗斯随即谴责这项活动是美国总统拜登所属民主党在今年总统选举前的计谋一环。俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰，俄军正对乌克兰带来新的压力。

瑞士希望让俄罗斯参与之后的会谈。

阿姆赫德表示，俄罗斯不会出席6月会议，但其他100多个国家将受邀与会，「未来几天」会发出邀请函。

瑞士外交部长凯西斯（Ignazio Cassis）表示，美国已确定参加，中国对这个计画则有「正面」回应。

瑞士政府未透露任何预计与会人士的姓名，但瑞士媒体报导说拜登将出现在名单上，不过白宫否认已做出相关决定。一名白宫官员说：「我们尚未决定美国政府哪些人可能参加这场峰会，也尚未确定任何旅行计画。」