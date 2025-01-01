瑞士79岁富婆魏登斯坦过世 生前整形失败整成猫脸

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（法新社巴黎1日电） 瑞士社交名媛魏登斯坦（Jocelyne Wildenstein）的男友今天表示，魏登斯坦已经逝世。她生前是网路红人，因为整形失败，脸看起来像猫，被八卦媒体称为「猫女」，但她否认自己整形。

法新社报导，魏登斯坦的男友克雷恩（Lloyd Klein）发表英文声明指出，魏登斯坦于2024年12月31日在睡梦中安详过世，医生赶到后的初步报告显示，她心脏衰竭。

据报导，魏登斯坦是整形爱好者，在社群媒体Instagram上有逾100万名粉丝，她因整形失败，眼睛形状像猫，被八卦小报称为「猫女」（catwoman）。法新社报导她是79岁，其它媒体则称她是84岁。

魏登斯坦出生于瑞士，在嫁给艺术品经销商亚历．魏登斯坦（Alec Wildenstein）后，她成为了纽约社交名媛，并且育有两名孩子。她在1990年代末与他离婚后仍冠夫姓。

根据美国有线电视新闻网（CNN），依照离婚同意书，魏登斯坦的前夫被法院勒令向她支付25亿美元，并在接下来13年每年支付1亿美元，之后他于2008年过世。

据报导，魏登斯坦在结婚约一年后，开始接受大量整形手术，但她否认自己为了留住前夫而开始整容手术的传言。

去年秋天，魏登斯坦曾告诉法国C8电视频道：「我从未想要改变我的脸。」但她承认自己可能希望嘴唇厚一点。