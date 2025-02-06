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瓜地马拉承诺扩大接受移民遣返 卢比欧表支持

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（法新社瓜地马拉市5日电） 中美洲国家瓜地马拉总统今天承诺将允许美国大幅增加遣返班机数量，获得美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表达支持，为国内局势紧绷的瓜国带来助力。

瓜国总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）将允许美方遣返班机增加40%，以加速遣送瓜地马拉人及来自其他国家的非法移民，回应美国总统川普的关键优先政策之一。

卢比欧在与阿雷巴洛共同召开的记者会上表示：「我们不仅仅是邻国，我们更是盟友、朋友，我想这将藉由我们达成的工作体现出来。」

他还表示，美国陆军工兵署（US Army Corps of Engineers）将前来瓜地马拉，协助规划打造一座更为现代的港口。

古巴裔美国籍的卢比欧强烈反对拉丁美洲左翼势力，他接下美国最高阶外交官的新职务后，迅速寻求强化与区域内保守派之间的关系。

阿雷巴洛虽然在意识形态上称不上美方盟友，但他一直积极避免与新的川普政府产生摩擦。

他向卢比欧承诺，将「全面且共同确保区域稳定、人民尊严及国家安全」。

阿雷巴洛今天明确表示，作为主要移民来源国，瓜地马拉将接受「返国国民和外籍人士」，并确保将非本国籍人士转送到他们原本的国家。

瓜国此举与邻国哥伦比亚形成强烈对比，哥国左派领袖要求遭遣返者获得「有尊严」的待遇，并在拒绝美国军机在机上使用镣铐运送遣返者后派遣专机接回移民，当时还与川普爆发短暂的关税纠纷。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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