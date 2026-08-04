瓜地马拉火山大规模喷发 数百居民撤离家园

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（法新社瓜地马拉圣胡安阿洛特南戈4日电） 瓜地马拉「火峰」（Fuego）火山大规模喷发熔岩与火山灰后，数百名住在山坡上的居民今天纷纷撤离家园。

这座中美洲最活跃的火山昨天上午爆发，入夜后情况恶化，紧急服务单位发布最高级别的红色警戒。

海拔3763公尺的火峰距离首都瓜地马拉市不到100公里，熔岩倾流而下，火山灰直冲6公里高空。

当地68岁居民贾西亚（Alejandro Garcia）告诉法新社：「从（昨天）清晨开始火山就很活跃，到了晚上我们接获警报必须撤离。」

贾西亚说，许多村民因为恐惧而自行撤离，并形容山坡上熔岩缓缓流下的景象骇人。

消防人员表示，他们已将两个村庄厄波文尼尔（El Porvenir）和拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）至少500名居民送到东边的市镇圣胡安阿洛特南戈（San Juan Alotenango）。

目前疏散居民安置于临时设置床位的社区活动中心，实际撤离到其他邻近城镇的人数仍不清楚。

地方当局通报，往南的埃斯昆特拉（Escuintla）也收容数十个家庭，包括孩童。

红色警戒范围涵盖沙卡德贝格（Sacatepequez）、奇马特南戈（Chimaltenango）及埃斯昆特拉地区，总计影响160万人口。紧急服务单位主管呼吁处于风险区的家庭主动前往避难所。

瓜地马拉火山学研究所表示，截至今天上午火峰已连续喷发23小时，不过强度略有减弱。目前尚未影响到首都国际机场。