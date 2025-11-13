甘乃迪家族新一代参政 批评川普强调宪政危机

2 分钟

（法新社纽约11日电） 已故美国总统甘乃迪（John F. Kennedy）的外孙史洛斯柏格（Jack Schlossberg）表示，他将参选联邦众议院席次。他在社群媒体上的参选影片中除了强调生活成本飙升，也不忘抨击白宫。

32岁的史洛斯柏格计划参加2026年11月3日举行的期中选举，角逐纽约州第12选区联邦众议员席位，接替即将退休的民主党籍议员纳德勒（Jerry Nadler）。

他在宣布参选的影片中表示：「这个选区应该拥有一位有能力驾驭这个选区创意、活力和动力，并将其转化为华盛顿政治影响力的民意代表。」

他说，「我参选不是因为我知道所有问题的解决办法，而是因为纽约第12选区的居民知道」解决之道。

史洛斯柏格社群媒体有着为数庞大的追随者，他也持续藉此批评共和党籍总统川普（Donald Trump）。

他在宣布参选时表示：「总统今年赚了将近10亿美元。他在白宫内部选择谁是赢家、谁是输家。这不是资本主义，而是裙带主义。」他说：「这已是1场宪政危机，由1位危险人物操控三权。」

「他正剥夺公民的公民权，并压制批评者的声音。」

至于史洛斯柏格是否能成为民主党钦点的候选人，仍须视未来初选参选人数而定。他可能面临激烈的党内竞争。