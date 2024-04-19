甘乃迪家族表态支持拜登 不挺自家人选总统

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（法新社费城18日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天在费城举行选举造势活动，获得传奇政治世家甘乃迪家族（Kennedy family）15名成员公开支持。

法新社报导，15名甘乃迪家族成员支持拜登在11月总统大选力抗前总统川普（Donald Trump）。81岁的拜登对此表示，他能拥有甘乃迪家族的支持，实在是莫大殊荣。

甘乃迪家族中的小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）目前以独立参选人身分角逐美国总统大选，恐对拜登选情构成威胁。

小罗勃．甘乃迪是一名环保律师、阴谋论者及疫苗怀疑论者，其部分民调表现不俗，支持度达两位数，他恐使11月总统大选选情对川普有利。因此，甘乃迪家族此刻为拜登背书显得格外关键。

他的父亲罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Sr.）是美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）的胞弟，并在兄长执政时担任司法部长。甘乃迪遇刺身亡后，罗勃．甘乃迪自己也在1968年竞逐总统大位时遭到射杀。

拜登近日在关键摇摆州宾州展开为期3天的巡回造势，小罗勃．甘乃迪的胞妹凯莉．甘乃迪（Kerry Kennedy）今天在费城造势活动上介绍拜登出场，成为拜登此行最大亮点。

凯莉．甘乃迪说：「罗丝（Rose）和乔．甘乃迪（Joe Kennedy）的孙子几乎每个人都支持拜登。没错，甘乃迪家族支持拜登选总统。」她意指甘乃迪家族的大家长，也就是她已故的祖父母。

凯莉．甘乃迪并未提及小罗勃．甘乃迪的名字，但一再暗示如果民众把票投给自己的兄长，恐对拜登选情不利。她强调：「只有两名候选人有机会胜选，那就是拜登和川普。」

她还说：「我们所有人都得在这场选战中团结起来。这场选战不仅应该促使民主党人同心协力，也应凝聚所有美国人，包括共和党人及独立选民。」