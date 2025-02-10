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生态永续与严控碳排入宪 瑞士公投否决

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（法新社日内瓦9日电） 瑞士选民今天在公投时，坚决否定绿党政客们所提「将尊重地球自然资源载入宪法」的提案。

政府公布的最终公投票数显示，约70%的投票者都对这项提案说不。

由瑞士绿党内的青壮派发起所谓「环境责任倡议」（Environmental Responsibility Initiative）政策，在公投仅获约30%支持。

这份倡议要求，今后10年内将消费行为所产生的温室气体排放，锐减至2018年程度的10%。绿党青壮派主张，为确保瑞士消费程度能符合地球可承受的供给范围内，这种力度的措施实属必要。

然而公投前相关民调早预示结果将铩羽而归，因为大多数人认为这种措施带来的经济成本太大。

公投理由摘要指称，水、土壤和空气等自然资源在瑞士及国外都被过度使用，已达「无法恢复」程度，环境责任倡议「要求经济活动消耗的资源和排放污染物，不得超过保护自然资源所允许的范围」，并设定达标期限为10年。

但摘要文本没提任何诸如法规、禁令或激励措施等迈向转型的细节，只说「由于时间紧迫，得采取激进手段」。

这份倡议获得一些极左政党支持，一旦倡议能在公投通过，就可将「自然资源的使用不得超出地球负荷」明文载入宪法；然而包括政府、商界、右翼及中间偏右政党均表态反对，认为会危害经济成长。

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