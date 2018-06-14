生日：00月00日
瑞士身份证上的怪异出生信息终有定论
瑞士护照以及个人身份证将不会再给予那些对自己确切出生日期一无所知的人差别性对待。迄今为止，瑞士诸如此类的公民文件上的生日信息栏记录的是00月00日-而这种做法无疑让他国边境管理人员屡屡心生疑虑，且让证件持有者本人每每在网购时都枝节横生，麻烦不断。
而从现在起，一旦某人无法提供其出生日期相关证明材料，瑞士政府将会在所有涉及此人的公民身份文件上标识一个虚构日期。涉及人群通常包括原籍国已无法为其提供原始身份证明材料的外来移民。
按照瑞士身份证上的信息，Jmiaa Quadrelli-El Mrahi有个既怪异又独特的出生日期：1968年00月00日。 ...
就在瑞士公共电视台SRF的消费者栏目《大清算》(Kassensturz)针对这些移民瑞士身份证件上出生日期为00月00日的荒诞现象调查披露之后，瑞士联邦司法部于本周三(6月13日)宣布将补过拾遗，结束这一让人哭笑不得且持续多年的闹剧。
联邦司法部表示，会对此前在说不出个人出生日期的情况下系统“自动默认”为00月00日的硬性规章条例作出修订；而目前持有此类身份文件的人，可提请更换为虚构出生日期。
预计更换身份文件信息将于2018年底前全部完成。
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