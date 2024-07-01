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世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足

光看比赛还不够。世界卫生组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。
光看比赛还不够。世界卫生组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。 Keystone / Jean-Christophe Bott

世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。

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Keystone-SDA

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该研究显示，五分之一的瑞士人运动量不足。即便如此，该比例仍低于全球平均水平。

世卫组织表示，全球范围内，31%的成年人缺乏运动，相当于18亿人口。

“光看比赛可不够”

世卫组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。这不仅仅是散步，而是可以提升心率的快走。另一个推荐方案是进行75分钟让人呼吸急促的高强度训练，例如踢足球。

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在谈到正在举行的欧洲足球锦标赛(European Football Championships)时，世卫组织健康促进司司长Rüdiger Krech提醒大众：“光看比赛可不够。别一直坐着，起来活动活动，每一步都有好处。”

瑞士人动起来了

根据一项行动计划，到2030年，全球缺乏运动的人群占比应从2010年的26.4%降至22.4%。然而，当前趋势正好相反。如果再不采取行动，世卫组织预计，截至2030年，该比例将升至35%。

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不过，在瑞士，该趋势正朝着正确的方向发展。2010年时，运动量严重不足的人群占比高达29%左右，而2022年时，该比例仅为19%。如果能继续这一趋势，到2030年，瑞士运动过少的人口比例可以降至17%左右。

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