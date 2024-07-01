世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足

光看比赛还不够。世界卫生组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。 Keystone / Jean-Christophe Bott

世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en One in five people in Switzerland do not get enough exercise, according to the WHO 原版 更多阅览 One in five people in Switzerland do not get enough exercise, according to the WHO

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该研究显示，五分之一的瑞士人运动量不足。即便如此，该比例仍低于全球平均水平。

世卫组织表示，全球范围内，31%的成年人缺乏运动，相当于18亿人口。

“光看比赛可不够”

世卫组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。这不仅仅是散步，而是可以提升心率的快走。另一个推荐方案是进行75分钟让人呼吸急促的高强度训练，例如踢足球。

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在谈到正在举行的欧洲足球锦标赛(European Football Championships)时，世卫组织健康促进司司长Rüdiger Krech提醒大众：“光看比赛可不够。别一直坐着，起来活动活动，每一步都有好处。”

瑞士人动起来了

根据一项行动计划，到2030年，全球缺乏运动的人群占比应从2010年的26.4%降至22.4%。然而，当前趋势正好相反。如果再不采取行动，世卫组织预计，截至2030年，该比例将升至35%。

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不过，在瑞士，该趋势正朝着正确的方向发展。2010年时，运动量严重不足的人群占比高达29%左右，而2022年时，该比例仅为19%。如果能继续这一趋势，到2030年，瑞士运动过少的人口比例可以降至17%左右。