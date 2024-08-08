养老遗属保险支出比预测少6%

瑞士联邦社会保险局(Federal Social Insurance Office, FSIO)于8月6日调整了养老遗属保险财务预期。 Keystone / Gaetan Bally

2033年，养老遗属保险(简称AHV/AVS)预计支出约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)，比先前的计算结果低约6%。8月6日(周二)，瑞士联邦社会保险局对养老遗属保险的财务预期做了相应调整。

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联邦社保局向伯尔尼的媒体透露，核查显示，长期养老遗属保险支出预期过高，令人难以置信。造成这一误差的原因是计算程序中两处公式有误。目前预计，截至2033年，缴付赤字大约达到40亿瑞郎，而非之前预计的超过70亿瑞郎(约合人民币585亿元)。

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为解决该问题，联邦社保局建立了两个替代计算模型，并委托两家研究机构在8月底前开发出独立的模型。这些模型将用于验证新计算出的财务预期，并将于9月正式公布。