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半数瑞士人支持国庆节上放烟火

噪音污染还是节庆乐趣？
噪音污染还是节庆乐趣？ Keystone-SDA

一项调研发现，半数瑞士人认为放烟花是庆祝8月1日国庆节的重要项目。不过，大多数人反对私人燃放的烟花，但不反对在公共庆祝活动中燃放烟花。

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Keystone-SDA

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根据舆观研究所(Yougov Institute)周四(7月25日)发表的一项具代表性的调研，烟花在瑞士法语区尤其受欢迎。那里有70%的受访者支持在8月1日燃放烟花。在南部提契诺州支持率为59%，而在瑞士德语区支持率只有43%。

五分之一的人计划在下周8月1日这天燃放焰火、火山烟花或爆竹。受访者越年轻，对私人燃放烟花的支持率就越高。

许多人把当地社区或公共组织者燃放的烟花视为国庆节传统活动项目，认为烟花能营造出与亲友共享的集体体验和节日气氛。

今年7月初进行的此次调研还发现，那些不赞成燃放烟花的人提出的反对理由主要是污染、对动物的影响和致伤风险等。

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