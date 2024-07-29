半数瑞士人支持国庆节上放烟火

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留学生推动瑞士博士人数的激增
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来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。
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瑞士模特在曼谷疑遭刺杀身亡
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一名瑞士模特在泰国曼谷遇害。警方怀疑这名24岁女子在该市东南角自己的家中被其丈夫用刀捅死。
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尽管欧洲企业陷入困境，但瑞士企业财务状况却保持稳定
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与欧洲企业相比，瑞士企业在财务方面继续表现出稳健性，不过近几个月来企业重组活动却有所增加。
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今年上半年瑞士公寓房价格上涨
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2024年上半年瑞士的住宅价格呈现出不同的趋势。与2023年年底相比，公寓房售价有所上涨，而同期的独栋住宅售价则变得更加实惠。
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2023年瑞士职工的工作时间略超上年
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瑞士全国在职员工2023年的工作时间比上一年略有增长，平均每周的工作时间增加了0.2%。
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苏黎世科研人员发现癌症的核心驱动因素
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苏黎世大学的科研团队已辨认出一种将细胞转化为侵袭性肿瘤细胞的信号通路。
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最富有瑞士人：财富大多是继承来的
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一项调研发现，在最富有的瑞士公民当中，只有很少数是靠白手起家。
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2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行
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瑞士广播电视集团(the Swiss Broadcasting Corporation, SBC)于7月19日宣布，巴塞尔和日内瓦击败苏黎世和伯尔尼，入围2025年5月欧洲歌唱大赛主办城市候选名单。
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日本金龟子的蔓延引致巴塞尔禁止给草坪浇水
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巴塞尔城市半州有关部门7月19日通告，他们已将虫害防治区扩大到该州三分之一的面积，同时对这些区域制定了严格的指导方针。
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恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭
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据瑞士公共广播电台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。
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