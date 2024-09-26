尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力

瑞士肉类协会(Swiss Meat Association)会长表示，尽管肉类消费稳定，但肉商面临的压力越来越大。Daniel Schnider认为，收购和兼并是主要原因。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
肉类行业和其他经济部门一样，受到人员退休，后继无人的影响。Schnider在瑞士媒体集团CH Media于9月23日刊登的采访中说道：“肉店很少会因为生意不赚钱而倒闭。”
“大约40年前，瑞士肉类协会约有2400家会员企业，如今只剩900家。”这位协会会长回忆说。肉店倒闭的情况近来有所缓解。虽然协会会员不断减少，但由于收购和兼并，雇员人数一直保持在24’000人左右。
然而，需求持续增加。仅仅是肉类柜台已经不够了，人们还需要聚会服务等等。“可是，工作人员不可能早上5点制作Cervelats香肠，晚上还在聚会上提供烧烤服务直至深夜。”
相关内容
相关内容
瑞士人必须在2050年之前减少肉类消费。具体如何实现？
此内容发布于
我们应该减少食用动物产品，尤其是少吃肉-我们中的绝大多数人对这种说法早已耳熟能详。而未来，气候变化将迫使我们改变饮食习惯。
更多阅览 瑞士人必须在2050年之前减少肉类消费。具体如何实现？
从业人员不足，尤其是旺季。Schnider表示，现在的四个旺季：复活节、夏日烧烤季、野味季和圣诞节，可比过去繁忙多了。此外，肉商周五和周六的销售量达到总销售额的60%。和过去相比，周内的生意相当冷清。
去年，肉类需求略有下降。“不过，”Schnider说：“由于人口不断增加，我们感受倒不明显。”根据肉类行业贸易协会Proviande 3月份的统计，2023年肉类总供应量达43.6359万吨，比2022年少了3.5%。尼尔森市场研究所(Nielsen Institute)的分析显示，肉类替代品的销售继上一年停滞不前后，2023年又出现了1.5%的下滑。
相关内容
安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
此内容发布于
瑞士政府现已认定，3D打印的“Sarco”自杀胶囊舱不符合产品安全标准。
更多阅览 安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
相关内容
瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
此内容发布于
瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。
更多阅览 瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
相关内容
苏黎世电影节20年：众星即将云集
此内容发布于
今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。
更多阅览 苏黎世电影节20年：众星即将云集
相关内容
瑞士人口冲破900万大关
此内容发布于
截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
更多阅览 瑞士人口冲破900万大关
相关内容
瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
此内容发布于
用手指数数可以增强幼儿园小朋友的运算能力。根据洛桑大学(University of Lausanne)的一项研究，5到6岁儿童用手指帮助计算时，加法运算能力显著提升。
更多阅览 瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
相关内容
瑞士即将严化外资审查
此内容发布于
瑞士议会国民院通过所谓的“中国法案”，对海外买家的收购进行严格筛查，此后，外国投资者将面临更严格的审查。
更多阅览 瑞士即将严化外资审查
相关内容
瑞士研究人员发现器官衰老原因
此内容发布于
瑞士研究人员发现了某些器官衰老速度较快的原因，相关成果已于本周二发表于知名科学期刊《细胞》(Cell)上。研究人员希望利用这些发现来减缓衰老过程。
更多阅览 瑞士研究人员发现器官衰老原因
相关内容
新冠疫情后的超额死亡现象可能持续到2033年
此内容发布于
新冠疫情的阴霾远未消散。根据瑞士再保险公司的一份报告，仍有许多国家存在死亡率过高的问题。
更多阅览 新冠疫情后的超额死亡现象可能持续到2033年
相关内容
瑞士图书馆迎接访客逾4600万人次
此内容发布于
瑞士联邦统计局9月16日发布报告称，瑞士公共图书馆去年共迎接访客4’630万人次，比2022年多740万人次。活跃用户总数保持在170万人。
更多阅览 瑞士图书馆迎接访客逾4600万人次
相关内容
瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律
此内容发布于
瑞士政府希望把非暴力育儿原则明确地写入法律。9月13日，政府已正式通过一份相应公文提请议会关注。
更多阅览 瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律
阅读更多
相关内容
“我们的主要竞争对手是肉制品制造商”
此内容发布于
尽管以植物为基础的肉类替代品仍然是一种小众产品，但总部位于苏黎世的初创公司Planted正致力于实现该领域在国际上的强劲增长。这家公司正在努力改进产品种类并降低价格，以赢得大众的青睐。
更多阅览 “我们的主要竞争对手是肉制品制造商”
相关内容
瑞士的肉类替代品消费节节上升
此内容发布于
去年瑞士境内肉类替代品的销售总额高达1.17亿瑞郎(约合人民币8.52亿元)，其中植物基汉堡尤受消费者欢迎。新冠疫情也在其中起到一定作用。
更多阅览 瑞士的肉类替代品消费节节上升
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。