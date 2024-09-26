尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力

肉商领头人：尽管肉类消费稳定，但行业仍面临压力。 Keystone-SDA

瑞士肉类协会(Swiss Meat Association)会长表示，尽管肉类消费稳定，但肉商面临的压力越来越大。Daniel Schnider认为，收购和兼并是主要原因。

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肉类行业和其他经济部门一样，受到人员退休，后继无人的影响。Schnider在瑞士媒体集团CH Media于9月23日刊登的采访中说道：“肉店很少会因为生意不赚钱而倒闭。”

“大约40年前，瑞士肉类协会约有2400家会员企业，如今只剩900家。”这位协会会长回忆说。肉店倒闭的情况近来有所缓解。虽然协会会员不断减少，但由于收购和兼并，雇员人数一直保持在24’000人左右。

然而，需求持续增加。仅仅是肉类柜台已经不够了，人们还需要聚会服务等等。“可是，工作人员不可能早上5点制作Cervelats香肠，晚上还在聚会上提供烧烤服务直至深夜。”

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从业人员不足，尤其是旺季。Schnider表示，现在的四个旺季：复活节、夏日烧烤季、野味季和圣诞节，可比过去繁忙多了。此外，肉商周五和周六的销售量达到总销售额的60%。和过去相比，周内的生意相当冷清。

去年，肉类需求略有下降。“不过，”Schnider说：“由于人口不断增加，我们感受倒不明显。”根据肉类行业贸易协会Proviande 3月份的统计，2023年肉类总供应量达43.6359万吨，比2022年少了3.5%。尼尔森市场研究所(Nielsen Institute)的分析显示，肉类替代品的销售继上一年停滞不前后，2023年又出现了1.5%的下滑。