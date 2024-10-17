强奸时长不影响判刑

瑞士法院判决：强奸时长不能决定量刑。 Keystone-SDA

瑞士联邦最高法院在本周二(10月15日)公布瓦莱州一起案件的判决时强调，强奸持续的时间长短决不能在罪犯量刑时产生影响。

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相反，如果罪犯所用的时间长短能反映出犯罪的强度，则很可能会加重刑罚。

联邦最高法院驳回了一名葡萄牙男子的上诉。这位强奸犯辩称，瓦莱州法院在对其量刑时，应考虑他强奸的时间较短而从轻处罚。

瑞士最高法院裁定，“短时强奸”一词毫无意义，对受害者的伤害从性行为发生的第一刻起就已经开始。

2023年，这位罪犯强奸了一名回家途中的女性。地方法院对其判处42个月监禁及为期10年的驱逐出境。