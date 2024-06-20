得了乳腺癌，低收入女性的日子更难熬

定期乳腺检查尤为重要。 Keystone-SDA

乳腺癌也讲“贫富差距”。一个瑞法联合研究小组在一项研究中发现：在女性乳腺癌患者中，经济收入较少人群的生活质量受到的冲击更大。

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Keystone-SDA/SWI 其他1种语言 Deutsch de Frauen mit niedrigem Einkommen leiden stärker bei Brustkrebs 原版 更多阅览 Frauen mit niedrigem Einkommen leiden stärker bei Brustkrebs

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6月18日，参与该项研究的日内瓦大学发布新闻稿呼吁，在乳腺癌女性的支持计划中，应更多地考虑进社会经济因素。

这项研究成果发表在《临床肿瘤学杂志》(Journal of Clinical Oncology)上，研究对象是法国5900名接受乳腺癌治疗的女性。

研究分析涉及生活质量的五个方面：疲劳程度、心理健康、性健康和疾病副作用等。在每个单项的统计中，都采用了教育水平、家庭收入和经济状况等社会经济指标。

不平等持续存在

社会经济地位高的患病妇女其生活质量也更高，最初确诊时便是如此。研究表明，在癌症治疗期间，上述不平等现象会进一步加剧。令研究人员意外地发现，确诊两年后的不平等程度仍然高于确诊之初。

研究人员这样解释不平等现象加剧：比起低收入、无法托管子女的单亲母亲，社会经济地位高的人有更多的时间、金钱和信息用来自我照护，以应对疾病带来的身体和心理上的副作用。