新冠疫情后的超额死亡现象可能持续到2033年

新冠疫情的阴霾远未消散。根据瑞士再保险公司的一份报告，仍有许多国家存在死亡率过高的问题。
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瑞士再保险在9月16日发布的报告中称，这种超额死亡现象可能持续到2033年。以美国为例，其十年后的死亡率可能仍比疫情前高出3%。
造成死亡率过高的主要原因是呼吸系统疾病，此外，还有心血管疾病、癌症和代谢紊乱。瑞士再保险认为，新冠病毒与心血管疾病死亡率之间存在着密切联系。
新冠病毒对医疗系统造成间接影响
一方面，病毒本身会导致心脏功能衰竭。另一方面，新冠病毒间接造成医疗系统负荷过重。这种超负荷运转致使许多重要的诊断分析和操作无法如期进行，进而导致高血压等疾病得不到诊断和治疗。
为了避免超额死亡，瑞士再保险建议，必须通过接种疫苗等方式减少新冠病毒对老年人及高危人群的危害。从长远来看，有必要实现医疗保健领域的标准化、推动医学进步，提倡更加健康的生活方式。
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