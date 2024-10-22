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“新闻匮乏”的瑞士人比例创下历史新高

根据2024年《瑞士媒体质量年鉴》(Quality of Media Yearbook)，无论私营还是公共媒体，受众都越来越窄。
根据2024年《瑞士媒体质量年鉴》(Quality of Media Yearbook)，无论私营还是公共媒体，受众都越来越窄。 Keystone / Christian Beutler

苏黎世大学的一项新研究显示，在瑞士，新闻匮乏的人群比例上升至历史新高46%。不过，媒体总体质量保持良好。

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Keystone-SDA

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苏黎世大学公共领域与社会研究中心(以下简称fög)在10月21日发布的年度研究中同时提到，瑞士资讯swissinfo.ch的母公司-瑞士广播电视集团(Swiss Broadcasting Corporation)-的用户通常也会在私营媒体平台消费。

根据《瑞士媒体质量年鉴》的统计，总体看，瑞士广播电视集团61%的用户会使用私营媒体，相比之下，非用户中该比例只有38%。同样的，与未使用公共服务网络的人群相比，广播电视集团用户通过各渠道在通勤和小报媒体上的消费频率也更高。

在线领域也是如此。全体受访者中，只有约4%的人仅消费使用广播电视集团的线上新闻。比例远低于仅在网上使用通勤和小报媒体的受访者(26%)或仅浏览订阅媒体的受访者(8%)。

研究中心副主任Linards Udris在新闻发布会上表示：“很显然，公共服务媒体鼓励了更多的新闻消费。”这项研究表明，公共媒体“补充或辅助”而非“排挤”私营媒体。研究中心主任Mark Eisenegger认为，“在这里，所谓瑞士广播电视集团排挤私营媒体渠道的取代理论并不适用。”

媒体存在覆盖面问题

然而，私营和公共媒体的覆盖面越来越小。在瑞士，“新闻匮乏”的人群比例已上升至创纪录的46%。Udris认为，这部分人最有可能将社交媒体作为新闻来源。

年鉴指出，受财政制约，媒体内容也出现集中化。例如，在地区报道中，越来越多的文章被重复使用。Fög认为，由于每日提供的新闻数量减少，地区及区域报道中多样化的进一步丧失是一个问题。

Fög建议加强公共及私营媒体间的合作，以对抗吸走大量在线广告的科技平台。Eisenegger称，这是公共及私营媒体面临的最大挑战。

超过半数的受访者不愿为网络新闻付费

受访者缺乏付费意愿，尤其是线上：57%的受访者表示不会支付任何费用。另有35%每月愿意支付的费用不超过10瑞郎(约合人民币82元)。

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在线订阅价格的中位数为每月18瑞郎(约合人民币148元)。不过，某种媒体类型的使用者与付费意愿之间并未发现统计学上的相关性。

男性和年轻人更愿意支付购买在线新闻。对新闻及政治话题兴趣浓厚的读者更倾向于订阅数字新闻服务。

瑞士广播电视集团质量及信任度获高分评价

根据Fög的调查，多数受访者信任瑞士广播电视集团的新闻节目。在满分10分中，其获得7分，领先紧随其后的《时报》( Le Temps ，6.8分)以及《新苏黎世报》( Neue Zürcher Zeitung ，6.6分)。《一瞥报》(Blick)以5分的得分排在靠后的位置，与GMX在线平台及雅虎新闻持平。

瑞士资讯的报道在苏黎世大学研究人员处获得好评。满分10分的评分体系中，瑞士资讯平台获得7.4分，在2024年年鉴参评的27家网络媒体里位居第二。

最高分10分的评分体系中，fög给德语媒体瑞士德语广播和电视节目(SRF radio and television programmes)打出了7.7分和7.5分的高分。其新闻栏目《时代回声》(Echo der Zeit)以8.1分折桂，击败了得分7.9的《会面》栏目(Rendez-vous)。私营电视节目与在线订阅报纸得分不相上下，均获6.4分。

小报和通勤报刊排在最后，分别得分4.6和5分。然而，研究预计，随着更多严肃新闻的增加，长期来看，该类报纸在相关性和多样性方面将有所提升。这得益于更加注重质量的新闻改革。

对人工智能持怀疑态度

该研究也显示出，瑞士人对新闻业使用人工智能仍然持怀疑态度。近四分之三的瑞士人认为人工智能在新闻中的运用存在很高风险，甚至高于政治或军事等其他社会领域。

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人工智能越是直接介入新闻产出，例如生成文字或图片，质疑声音就越大。Fög研究部副主任Daniel Vogler认为，这可能是瑞士尚未准备使用人工智能生成新闻的原因之一。不过，绝大多数人支持该技术在翻译、数据分析或研究中的运用。

苏黎世大学公共领域与社会研究中心从2010年起发布《瑞士媒体质量年鉴》，旨在深化媒体质量的相关讨论，提高社会对信息新闻成就的认识。从报刊、广播、电视，到网络媒体和社交媒体，所有媒体类型都在分析之列。年鉴的统计数据依据是牛津大学路透研究所发布的年度数字新闻报告。

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