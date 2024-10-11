某报告曝光瑞士医院普遍存在卫生问题

越来越多的医院将产品清洁外包给私营企业。Keystone / Gaetan Bally Keystone / Gaetan Bally

据瑞士药品监督管理局(Swissmedic)公布，瑞士各医院在消毒、灭菌、包装和储存医疗产品方面存在缺陷。

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医疗行业在呼吁理解的同时承诺改进。

人们往往会认为医院特别干净，因为此类环境中卫生极其重要-细菌和病菌可能会迅速地对患者构成威胁。然而，瑞士药监局最近的一份报告显示，在接受检查的25家瑞士医院里，几乎家家都存在医疗产品消毒、灭菌、包装和储存方面的问题。

瑞士医院工作人员需要接受卫生培训

与2021/2022年上一次的检查相比，一些关键层面实际上有所恶化。2023年，91%的设施和清洁/消毒检查存在缺陷，而对医疗产品包装和储存所做的检查中，有82%发现了问题。瑞士药监局医疗产品监督负责人卡罗琳·马蒂斯(Karoline Mathys)说：“我们经常发现工作人员缺乏足够资质。为员工提供相关培训，让他们有机会改进，这一点非常重要。” 而瑞士药监局提供了与专家共同制定的各种指南。

鉴于瑞士药监局对瑞士医院的负面评估，比尔医院院长、医院协会H+副主席克里斯蒂安·施奈德(Kristian Schneider)呼吁人们理解：“如果你是在实际操作中观察，那么有时你可能会想：‘这不完全符合标准。’但那不意味着未正确地处理产品。”在卫生标准及其实施方面，瑞士位居世界前列。

越来越多的医院在将产品清洁外包给私营企业。以Sermax公司为例，他们就专门替医疗机构处理医疗产品。该公司运营副主管康妮·英戈尔德(Connie Ingold)透露需求量很大：“许多医院都面临员工短缺和成本压力的困境。”

与此同时，医院协会正致力于进一步提高医院的质量，并于今年5月同多家医疗保险公司签署了一份质量合约。此举还有望促进医疗产品处理流程的改善。

但瑞士药监局认为执行力度不够，是个大问题。马蒂斯强调：“这些缺陷可能影响产品安全和患者安全。”

瑞士医院将医疗产品处理外包

行业代表施奈德对瑞士药监局的最新报告表示认可，称其“有助于我们改进”。不过他也指出，患者的安全并未受到威胁。“我们保持清洁的高标准，并非不卫生。我们不会危及患者。我们的工作非常出色。”

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尽管如此，相关医院必须采取行动，以达到瑞士药监局的要求。例如比尔医院就在此前的检查中受到过批评，此后一直在瑞士药监局的监督下加强改进。据马蒂斯称，这样的过程可能需要一年或更长时间。