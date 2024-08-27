瑞士人口老龄化仍在继续

瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。
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根据联邦统计局上周发表的声明，截至2023年底，瑞士65岁以上人口达到173万，而去年同期统计数据为169万。所有州65岁以上老人的数量都有所增加，其中上瓦尔登州(Obwalden)、弗里堡州( Fribourg)、施维茨州(Schwyz)、图尔高州(Thurgau)及乌里州(Uri)增幅最大，超过了3%。
2023年，瑞士80岁及以上人口达50.36万，与2022年的48.56万相比，多了3.7%。所有州该年龄段的人口均有增加，特别是上瓦尔登州、弗里堡州和瓦尔登州(Nidwalden)，增幅都超过了5%。
百岁及百岁以上老人的队伍也在壮大。2023年，瑞士该年龄段老人共2086位，较2022年的1948位增加了7.1%。女性在总人口中的占比随着年龄的增长而增多。百岁老人中，女性人数是男性的5倍(1708位女性，378位男性。)
人口增长1.7%
截至去年年底，瑞士常住人口共896万人。瑞士联邦统计局今年4月根据临时数据公布了这一数字，现已得到证实。不过，与4月份公布的数据略有出入之处是，人口增幅不是1.6%，而是1.7%。
据此，常住人口的增长速度几乎达到2022年时的两倍。当时，联邦统计局记录的人口增幅为0.9%。统计局已于今年4月表示，这也意味着瑞士人口达到了20世纪60年代初以来的最高增速。所有州的人口均有所增加。
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