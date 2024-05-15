瑞士人对辅助生育持开放态度

在道德层面可以接受，甚至非常接受人工授精(artificial insemination)的受访者达72%；接受体外授精(vitro fertilisation)的受访者达60%。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Swiss are open to assisted reproduction 原版 更多阅览 Swiss are open to assisted reproduction

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作为“瑞士辅助生育纵向研究”(Swiss Assisted Reproduction Longitudinal Study, Charls)的一部分，苏黎世大学的研究人员在Jörg Rössel的带领下，向5283位瑞士居民询问了他们对不孕症各种疗法所持的态度及其个人经历。据苏黎世大学称，这是首次就该课题进行的代表性调研。

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该大学上周发表了其博士研究生Maila Mertens对该调研的初步分析。

据新数据显示，在瑞士，最普遍的不孕症治疗方案是激素疗法。约9%的受访者接受过这一治疗。

在参与调查者中，人工授精疗法的使用排在第二。5%的受访者采用了该治疗方案。再次是体外授精(IVF)方案，占比为4%。人工授精是在邻近排卵期时，将精子注入子宫颈中或直接注入子宫内；而体外授精是将卵子取出，在实验室中与精子结合，完成授精过程。

此外，17%的女性愿意冷冻自己的卵子，尚未作出决定的女性占比22%。

近四分之三的受访者(72%)在道德层面能够接受或非常能接受人工授精。参与调查者中，认为体外授精没问题或非常合理的人员占比达60%。冻卵在调研中接受度也很高，达57%。不过受访者将其排在道德上可接受程度的末位。

调查参与人员对瑞士目前禁止的卵子捐赠态度也很开放。大约73%的人同意将捐卵合法化。

相比之下，仅约半数的受访者认为胚胎冷冻在道德层面存在合理性。代孕和胚胎捐赠获得的支持更少，仅有不到三分之一的受访人员认为这两种做法在道德上正当合理。