瑞士人的运动品消费达到21.7亿瑞郎

根据一份新闻稿，跑步(上升0.3%)与休闲体育(上升1%)细分市场2023年的同比增长率最高。 KEYSTONE

去年瑞士居民用于购置体育用品的总支出达到21.7亿瑞郎(约合人民币170.6亿元)。不过据瑞士体育用品专业机构Swisspo透露，这个总额比前一年降低了1.5%。

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Swisspo4月29日公布，体育用品在线零售额增长1%，占到总销售额的28%。而在新冠疫情前的2019年，在线零售所占比例还相当低，只占16%。

根据这份新闻稿，跑步(上升0.3%)与休闲体育(上升1%)细分市场2023年的同比增长率最高。户外与野营细分市场则均出现下降。

这方面的销售额下降了0.8%，相当于410万瑞郎。据Swisspo解释，这是由于疫情期间销量激增，现在许多人已经积攒了够用几年的装备。

新闻稿中还表示，Swisspo预计今年的销售状况应当与2023年持平。