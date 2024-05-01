瑞士人的运动品消费达到21.7亿瑞郎

去年瑞士居民用于购置体育用品的总支出达到21.7亿瑞郎(约合人民币170.6亿元)。不过据瑞士体育用品专业机构Swisspo透露，这个总额比前一年降低了1.5%。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
Swisspo4月29日公布，体育用品在线零售额增长1%，占到总销售额的28%。而在新冠疫情前的2019年，在线零售所占比例还相当低，只占16%。
根据这份新闻稿，跑步(上升0.3%)与休闲体育(上升1%)细分市场2023年的同比增长率最高。户外与野营细分市场则均出现下降。
这方面的销售额下降了0.8%，相当于410万瑞郎。据Swisspo解释，这是由于疫情期间销量激增，现在许多人已经积攒了够用几年的装备。
新闻稿中还表示，Swisspo预计今年的销售状况应当与2023年持平。
相关内容
瑞士开发的机器人能像羚羊一样跳跃
此内容发布于
一种配有人工智能的新型四足机器人能够灵活地改变自己的步态。由洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的这种机器人可依据情况在行走、小跑和跳跃之间切换，以尽量避免摔倒。
更多阅览 瑞士开发的机器人能像羚羊一样跳跃
相关内容
“爱生活”：瑞士发起针对性传染病的新宣传攻势
此内容发布于
根据一项调研，对梅毒、淋病或衣原体感染等性传染病有了解的人在瑞士人口中占比还不到一半。而联邦政府“爱生活”(Love Life)新宣传攻势就是为了提高预防意识。
更多阅览 “爱生活”：瑞士发起针对性传染病的新宣传攻势
相关内容
瑞士人工资虽涨，增长却被通胀放慢
此内容发布于
尽管去年瑞士的薪资有所增长，可物价的提高却抵消了涨薪的好处。
更多阅览 瑞士人工资虽涨，增长却被通胀放慢
相关内容
瑞士囚犯人数一年增加了7%
此内容发布于
尽管2024年1月囚犯人数出现增加，但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定，为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。
更多阅览 瑞士囚犯人数一年增加了7%
相关内容
斑马鱼体内发现有望实现肌肉再生的信号
此内容发布于
瑞士法语区弗里堡的研究人员在斑马鱼体内发现了可以实现肌肉再生的信号。这种信号具有巨大的医学潜力。
更多阅览 斑马鱼体内发现有望实现肌肉再生的信号
相关内容
瑞士城堡游客数量创历史新高
此内容发布于
2023年，在瑞士国家城堡协会注册的28座城堡共接待了超过130万名游客，创下了新纪录。
更多阅览 瑞士城堡游客数量创历史新高
相关内容
瑞士研究显示，友好地拍拍后背能提升篮球成绩
此内容发布于
巴塞尔大学的一项研究显示，在篮球比赛中，友好地拍拍队友后背有助于增加得分机会。瑞士科研人员发现，如果队友们在女篮球选手罚球前轻拍她的肩膀或握手鼓励，她更有可能命中得分。
更多阅览 瑞士研究显示，友好地拍拍后背能提升篮球成绩
相关内容
瑞士央行提高银行最低准备金要求
此内容发布于
瑞士国家银行(央行，SNB)将提高国内银行的最低准备金要求。瑞士国家银行修订的《国家银行条例》将从2024年7月1日起生效。
更多阅览 瑞士央行提高银行最低准备金要求
相关内容
瑞士联邦计划削减教育和科研经费受批评
此内容发布于
由于财政状况紧张，瑞士联邦委员会计划在未来四年内减少教育和科研方面的开支。来自科学、教育和研究领域的相关人士对此表示批评，他们认为，联邦委员会这样做是对未来的一种威胁。
更多阅览 瑞士联邦计划削减教育和科研经费受批评
相关内容
瑞士蜱传脑炎病例数量比去年增加一倍
此内容发布于
到目前为止，瑞士记录的蜱传脑炎(TBE)病例数是去年同期的两倍多。专家表示，由于气候变化和暖冬的影响，蜱虫变得更加活跃。
更多阅览 瑞士蜱传脑炎病例数量比去年增加一倍
阅读更多
相关内容
瑞士人把钱花在哪儿？
此内容发布于
瑞士联邦统计局的报告显示，2015年瑞士家庭每月可以支配的净收入的平均金额为6957瑞士法郎。每个月，瑞士人花费大概560法郎在休闲及文化活动上，花费89法郎在猫猫狗狗身上。
更多阅览 瑞士人把钱花在哪儿？
相关内容
瑞士On昂跑鞋：追求利润过于贪婪？
此内容发布于
这家苏黎世企业的投资人中包括网球名将罗杰·费德勒(Roger Federer)，但如今该公司被指为了牟取高额利润，不惜牺牲越南工人和瑞士消费者的利益。
更多阅览 瑞士On昂跑鞋：追求利润过于贪婪？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。