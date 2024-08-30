瑞士人认为80岁才步入老年

调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。
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本周一(8月26日)，瑞士联邦统计局(FSO)公布了其最新年龄观调查即《瑞士社会概述》(Panorama Society Switzerland)结果。
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瑞士人也有“养老焦虑症”：退休即贫穷?
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在瑞士这个长寿且富有的国家不存在“养儿防老”的概念。老有所养靠的是“三大支柱”的养老金体系保障。尽管建立于1972年的瑞士养老金体系至今发展得已经较为完善，但退休人口的财富差距依然非常之大。虽然大多数退休者可以无忧地颐养天年，但依然有五分之一的老年人“挣扎”在贫困线上。近5万名瑞士老人没有足以弥补退休后收入缩水的储蓄存款。
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调查表明，人们在第三年龄阶段(65到80岁)的生命状态，远远好于饱受病痛折磨，生活依赖他人的第四年龄阶段。
退休养老机构吸引力下降
研究人员注意到，退休后的生活和家庭安排模式日渐丰富。一方面选择更多了，但另一方面，人们的经济条件和健康状况却不匹配。
尽管老年人口的总体状态良好，但老年贫困现象仍然存在。
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调研发现：七分之一的瑞士退休老人生活贫困
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对老年人政务状况所做的一项调研发现，瑞士65岁以上的老年人中，有七分之一没有足够收入以维持生计。
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据研究报告显示，在预期寿命延长和生活多样化的大背景下，长期护理模式也发生了变化。养老院和疗养院等机构内护理正在减少，取而代之的是越来越多的门诊护理、日间护理、夜间护理，以及在养老院和疗养院的短期院内护理等模式。
除瑞士联邦统计局外，弗里堡大学、纳沙泰尔大学，以及瑞士人文与社会科学院(SAGW)对研究报告亦有贡献。
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瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费
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采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。
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瑞士生物多样性不良现状令科学家深感担忧
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逾百名科学家对瑞士的生物多样性现状敲响警钟，宣称需要为加强生物多样性保护采取“迅速而有效”的措施。
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中瑞新自由贸易协定的谈判授权引发批评
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议会委员会批准了瑞士政府与中国谈判新自由贸易协定的方案。左翼政党批评其中缺乏对人权保护的强制性规定。
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西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年
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伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。
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瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍
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瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。
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反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
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瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。
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瑞士人口老龄化仍在继续
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瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。
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瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
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去年，瑞士最受欢迎的新生儿名字是米娅(Mia)和诺亚(Noah)。米娅取代爱玛(Emma)成为首选女孩名，诺亚则保持了在男孩名中最受青睐的地位。
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瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
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瑞士政府提议，禁止进口残忍方式制造的皮草制品，并在瑞士境内禁止此类商品的交易。
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虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
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过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。
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瑞士人口老龄化仍在继续
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瑞士人也得养儿防老
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在瑞士护理和照顾老人的社会系统，其实非常依赖子女对年迈父母的照料，因为尽管医药费由医疗保险负责，但费用之外的其他事物通常都需要由亲属来承担。但是，那些没有子女的老人怎么办？
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瑞士老人痛并快乐着
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当你老了，头发白了，走不动了，你的生活质量还会高吗？瑞士的老人的回答是肯定的。根据2019年苏黎世实用科学大学的一项最新调查，瑞士老人尽管健康衰退，但是大部分人却感觉自己的生活质量很高。
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