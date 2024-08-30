瑞士人认为80岁才步入老年

瑞士人80岁开始服老。 Keystone-SDA

调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。

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本周一(8月26日)，瑞士联邦统计局(FSO)公布了其最新年龄观调查即《瑞士社会概述》(Panorama Society Switzerland)结果。

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调查表明，人们在第三年龄阶段(65到80岁)的生命状态，远远好于饱受病痛折磨，生活依赖他人的第四年龄阶段。

退休养老机构吸引力下降

研究人员注意到，退休后的生活和家庭安排模式日渐丰富。一方面选择更多了，但另一方面，人们的经济条件和健康状况却不匹配。

尽管老年人口的总体状态良好，但老年贫困现象仍然存在。

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据研究报告显示，在预期寿命延长和生活多样化的大背景下，长期护理模式也发生了变化。养老院和疗养院等机构内护理正在减少，取而代之的是越来越多的门诊护理、日间护理、夜间护理，以及在养老院和疗养院的短期院内护理等模式。

除瑞士联邦统计局外，弗里堡大学、纳沙泰尔大学，以及瑞士人文与社会科学院(SAGW)对研究报告亦有贡献。