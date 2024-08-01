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瑞士住房短缺持续，租金不断攀升

facade of apartment block
日内瓦的公寓：如果你在瑞士有幸租下一处容身之地，你就会愿意一直住在那里。 © Keystone / Martial Trezzini

瑞士房屋租金持续上涨，这一趋势因建筑活动停滞和人口增长而进一步加剧。然而，据房地产公司Wüest Partner称，在中期内，建筑施工项目有望增加。

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Keystone-SDA

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Wüest Partner在7月30日发布的夏季版《2024年不动产监测》(Immo-Monitoring 2024)中报告称，在第二季度，拟议租金指数同比上涨6.4%。专家警告说，由于建筑活动迟缓和人口增长，“短期内不太可能出现逆转情况”。

购房的难度同样不小。公寓价格上涨了3.5%，而独立住宅价格则上涨了2.5%。以瓦莱州和格劳宾登州等旅游地区为代表，无论是主要居所还是次要居所，都体现了这一趋势。

在建筑施工方面，第二季度公寓新建筑许可申请数量激增22%，总计达到34’150套。

然而，报告作者警告说，“鉴于许多许可证仍在审批中，目前尚不清楚申请数量的增加是否会真正导致建筑活动的增加”。此外，从申请建筑许可证到物业竣工需要数年时间。短期内，“住房短缺预计将继续影响瑞士租赁市场”。

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