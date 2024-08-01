瑞士住房短缺持续，租金不断攀升

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罗氏希望迅速将减肥药推向市场
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瑞士制药公司罗氏希望加快针对糖尿病和肥胖症药物的开发。
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瑞士风景今夏熠熠生辉
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瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”
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压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力
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苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。
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瑞士贩卖人口案件数量增加
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去年瑞士打击人口贩卖平台(Plateforme Traite)共记录了197名受害者，这比2022年增加了11%。
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瑞士法院裁决：只有母亲在堕胎案件中拥有法律发言权
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瑞士最高法院近日就一起有关堕胎的起诉作出了裁决，男方起诉其前女友在怀孕晚期终止妊娠，法院裁决不利于男方。
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罗氏取代雀巢成为市值最高瑞士企业
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制药集团罗氏(Roche)再次超越雀巢集团(Nestlé)登上榜首，这主要是因为近期罗氏股价的上涨。
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世界最大瑞士国旗将为国庆节回归
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为庆祝8月1日瑞士国庆节，巨型瑞士国旗将再次被悬挂在森蒂斯峰(Säntis)石壁上。
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半数瑞士人支持国庆节上放烟火
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一项调研发现，半数瑞士人认为放烟花是庆祝8月1日国庆节的重要项目。不过，大多数人反对私人燃放的烟花，但不反对在公共庆祝活动中燃放烟花。
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留学生推动瑞士博士人数的激增
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来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。
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瑞士模特在曼谷疑遭刺杀身亡
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一名瑞士模特在泰国曼谷遇害。警方怀疑这名24岁女子在该市东南角自己的家中被其丈夫用刀捅死。
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