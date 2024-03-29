瑞士动议要求去除”婚姻惩罚“

瑞士中间党派为两项旨在通过消除税收和养老金方面的不平等对待来解除对已婚人士的“惩罚“的动议提交了签名。
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这两项名为”支持公平税收“和”支持公平的养老遗属保险金”的公民动议已于3月27日递交给瑞士联邦议会，两项动议分别收集到102’355 和105’931个公民签名。
在瑞士已婚和登记伴侣关系的伴侣比同居的伴侣缴纳更高的联邦税额。据联邦政府统计，2019年瑞士约有45.4万对在职夫妇和25万对退休夫妇受到了所谓的“婚姻惩罚”。
多年来去除这种“婚姻惩罚”一直是一个政治话题，1984年联邦法院裁定，与同居伴侣相比，对已婚夫妇和注册夫妇的税收不平等做法是违宪的。
现在中间党派的这两项动议提出针对夫妇联合缴纳的联邦税，要根据未婚人士的税率和扣除额，进行适当调整。该党希望维持夫妻联合交税的制度。
该党还希望结束养老和遗属保险养老金(AHV)制度中的“婚姻惩罚“。目前，已婚人士退休后不能每人领取一份AHV养老金，而是夫妻双方最多只能领取1.5份养老金(而非两份)，而未结婚的退休伴侣则可领取2份AHV养老金。因此，该党的第二项动议是希望消除对已婚人士在养老金上的不公平对待。
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