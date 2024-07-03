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瑞士吸烟者比例下降

约24%的瑞士人自视为烟民。
约24%的瑞士人自视为烟民。 Keystone / Christian Beutler

瑞士的吸烟人数正在逐渐减少。据瑞士联邦统计局(FSO)7月2日发布的数据显示，2022年，瑞士15岁及以上人口中有24%的人吸烟。

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Keystone-ATS

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联邦统计局表示，自2017年的上一次调查以来，吸烟人口比例下降了3个百分点。此前，该比例长期维持不变。据悉，新型烟草产品及电子香烟在年轻人中尤为盛行：2022年，在15到24岁年龄组中，此类产品的消费群体占到17%。

吸烟在两性群体中的差异缩小。自1992年起，男性烟民的比例下降了10%，到2022年降至27%。同期，女性烟民占比从大约四分之一减少到五分之一。各年龄段男性烟民比例均有下降，尤其是15到24岁年龄段。但是，在65岁及以上年龄组中，女性吸烟者的比例有所增加。

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据国家统计局透露，近30年来，重度吸烟者(每天吸烟20根或以上)的比例减少了一半以上，尤其是青少年和年轻成人群体成效显著，重度吸烟者占比从1992年时约占三分之一，大幅减少到2022年的5%。

受教育程度似乎也会影响吸烟率。拥有大学学历或接受过高等职业培训的人群吸烟比例下降最为明显。

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