瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

相关内容 人工智能可减少科研所需动物数量 此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。 更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量

相关内容 瑞士将成立科学诚信能力中心 此内容发布于 瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。 更多阅览 瑞士将成立科学诚信能力中心

相关内容 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源 此内容发布于 瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。 更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

相关内容 瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用 此内容发布于 在某些情况下，针对基因组中错误片段进行的修正可能引发新的基因缺陷。苏黎世大学团队在研究罕见遗传病慢性肉芽肿病时发现了这一现象。 更多阅览 瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用

相关内容 2025年瑞士人有望涨工资 此内容发布于 工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。 更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资

相关内容 越来越多的瑞士人放弃食肉 此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。 更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉

相关内容 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全 此内容发布于 瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。 更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

相关内容 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待 此内容发布于 在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。 更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

相关内容 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选 此内容发布于 瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。 更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选